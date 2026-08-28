Kadrosunu Poku ve Miretti hamlelerinin ardından güçlendirmeye devam eden Beşiktaş, orta saha için de genç ve potansiyelli bir ismi gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların, Celta Vigo'nun 23 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu Ilaix Moriba ile ilgilendiği öne sürüldü.
İSPANYA'DAN TRANSFER İDDİASI
Spor Depor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Barcelona altyapısından yetişen Moriba'nın transferi konusunda ciddi şekilde ilgileniyor.
Orta sahada görev yapan Moriba, fizik gücü ve dinamizmiyle öne çıkarken, kariyerine yeniden yükseliş kazandırmak için önemli bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZON 48 MAÇTA OYNADI
Ilaix Moriba, geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla tüm kulvarlarda 48 karşılaşmada görev yaptı.
Gineli futbolcu bu maçlarda 2 gol ve 4 asist üretirken, 13 kez sarı kart gördü. Moriba, söz konusu karşılaşmaların 38'inde ilk 11'de yer aldı.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2026-27 sezonunda ise Celta Vigo formasıyla şu ana kadar 1 LaLiga maçında görev yaptı.
Beşiktaş'ın, Moriba transferi için önümüzdeki süreçte Celta Vigo ile temaslarını ilerletmesi bekleniyor.
İSPANYA'DAN TRANSFER İDDİASI
Spor Depor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Barcelona altyapısından yetişen Moriba'nın transferi konusunda ciddi şekilde ilgileniyor.
Orta sahada görev yapan Moriba, fizik gücü ve dinamizmiyle öne çıkarken, kariyerine yeniden yükseliş kazandırmak için önemli bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZON 48 MAÇTA OYNADI
Ilaix Moriba, geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla tüm kulvarlarda 48 karşılaşmada görev yaptı.
Gineli futbolcu bu maçlarda 2 gol ve 4 asist üretirken, 13 kez sarı kart gördü. Moriba, söz konusu karşılaşmaların 38'inde ilk 11'de yer aldı.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2026-27 sezonunda ise Celta Vigo formasıyla şu ana kadar 1 LaLiga maçında görev yaptı.
Beşiktaş'ın, Moriba transferi için önümüzdeki süreçte Celta Vigo ile temaslarını ilerletmesi bekleniyor.