28 Ağustos
Gençlerbirliği-Erzurumspor
21:30
28 Ağustos
Keçiörengücü-Ümraniye
19:00
28 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
19:00
28 Ağustos
Antalyaspor-Sarıyer
21:30
28 Ağustos
Muğlaspor-Boluspor
21:30
28 Ağustos
Bayern Munih-VfB Stuttgart
21:30
28 Ağustos
C.Palace-M.City
22:00
28 Ağustos
Racing Santander-Elche
20:00
28 Ağustos
Alaves-Villarreal
22:30
28 Ağustos
AC Milan-Venezia
21:45
28 Ağustos
Lille-PSG
21:45
28 Ağustos
FC Groningen-Fortuna Sittard
21:00
28 Ağustos
Rio Ave-Sporting CP
22:15

Beşiktaş'tan Moriba hamlesi! İspanya'dan transfer iddiası

Beşiktaş, Celta Vigo forması giyen 23 yaşındaki orta saha Ilaix Moriba'yı transfer gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 11:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Moriba hamlesi! İspanya'dan transfer iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Kadrosunu Poku ve Miretti hamlelerinin ardından güçlendirmeye devam eden Beşiktaş, orta saha için de genç ve potansiyelli bir ismi gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların, Celta Vigo'nun 23 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu Ilaix Moriba ile ilgilendiği öne sürüldü.

İSPANYA'DAN TRANSFER İDDİASI

Spor Depor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Barcelona altyapısından yetişen Moriba'nın transferi konusunda ciddi şekilde ilgileniyor.

Orta sahada görev yapan Moriba, fizik gücü ve dinamizmiyle öne çıkarken, kariyerine yeniden yükseliş kazandırmak için önemli bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 48 MAÇTA OYNADI

Ilaix Moriba, geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla tüm kulvarlarda 48 karşılaşmada görev yaptı.





Gineli futbolcu bu maçlarda 2 gol ve 4 asist üretirken, 13 kez sarı kart gördü. Moriba, söz konusu karşılaşmaların 38'inde ilk 11'de yer aldı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2026-27 sezonunda ise Celta Vigo formasıyla şu ana kadar 1 LaLiga maçında görev yaptı.

Beşiktaş'ın, Moriba transferi için önümüzdeki süreçte Celta Vigo ile temaslarını ilerletmesi bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.