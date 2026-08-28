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Hardaway: "Klay Thompson, Heat'e mükemmel uyuyor"

Miami Heat efsanesi Tim Hardaway, Klay Thompson'ın takımın sistemine kusursuz şekilde uyacağını ve tecrübeli yıldızın Dallas Mavericks dönemine kıyasla Miami'de çok daha iyi performans göstereceğini düşünüyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 11:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Hardaway: 'Klay Thompson, Heat'e mükemmel uyuyor'
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Tim Hardaway, Miami Heat'in yeni transferi Klay Thompson konusunda oldukça iyimser. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Heat tarihinin önemli isimlerinden Hardaway, Thompson'ın Miami'nin oyun sistemine son derece uygun bir parça olduğunu söylerken, tecrübeli şutörün Dallas Mavericks'te geçirdiği döneme kıyasla yeni takımında çok daha verimli olacağını savundu.

Hardaway, Thompson'ın yeniden şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek olmasının da önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

"Buraya mükemmel uyuyor. Bir şampiyonluk daha kazanmaya çalışıyor. Bu sistemde, Mavericks'te oynadığından çok daha iyi oynayacak."

Thompson, Dallas Mavericks ile yollarını ayırmasının ardından Miami Heat ile anlaşmış ve kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı.

Hardaway ayrıca Thompson ile oğlu Tim Hardaway Jr.'ın Miami hücumunda geçen sezona kıyasla çok daha fazla boş şut imkanı bulabileceğini düşünüyor.

Eski yıldız, bunun temel nedeninin Bam Adebayo ve Giannis Antetokounmpo'nun rakip savunmalar üzerinde yaratacağı baskı olduğunu söyledi.

"Klay ve Tim Jr., geçen yıl olduğundan daha fazla boş şut bulacak. Eğer bulamazlarsa bunun sebebi diğer oyuncuların yardıma gelmemesi olur. O zaman da Bam ile Giannis potayı söker!"

Miami'nin yıldızlarla dolu ön alanı, savunmaların özellikle boyalı alan çevresinde daralmasına neden olabilir. Hardaway'e göre bu durum Thompson ve Hardaway Jr. gibi yüksek hacimli dış şut tehdidine sahip oyuncular için önemli fırsatlar yaratacak.

Thompson, kariyeri boyunca NBA tarihinin en etkili üç sayı şutörlerinden biri olarak öne çıktı. Dört kez NBA şampiyonluğu yaşayan tecrübeli guard, özellikle topsuz hareketliliği ve hızlı şut çıkarabilmesiyle Golden State Warriors'ın şampiyonluk yıllarının temel parçalarından biri olmuştu.

Hardaway'e göre Miami'nin mevcut kadro yapısı, Thompson'ın bu özelliklerinden daha etkili biçimde yararlanmasına imkan sağlayabilir.

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