Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek tur atladığı karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar disiplin kuruluna taşınıyor. UEFA'nın, Matteo Guendouzi ile Lyon Kaleci Antrenörü Antonio Ferreira hakkında soruşturma başlatması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre UEFA, Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanan rövanş karşılaşmasının bitiminde yaşanan olayları incelemeye aldı. Avrupa futbolunun yönetim organının disiplin soruşturmasını kısa süre içerisinde resmen başlatabileceği belirtildi.





GUENDOUZI'YE 1 İLA 3 MAÇ CEZA İHTİMALİ





Fenerbahçe'nin deplasmanda Lyon'u 2-1 mağlup ederek turu geçmesinin ardından Matteo Guendouzi'nin tribünlere yönelik hareketleri gündem oldu.





Maç öncesinde ve karşılaşma sırasında Lyon taraftarlarının bir bölümünün hakaretlerine maruz kaldığı öne sürülen Fransız futbolcu, son düdüğün ardından tribünlere yönelik alaycı hareketlerde bulundu. Haberde Guendouzi'nin "Allez l'OM" şeklinde tezahürat yaptığı ve Lyon taraftarlarını tahrik eden çeşitli hareketler sergilediği aktarıldı.





UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin "Oyuncuların ve yetkililerin uygunsuz davranışları" başlıklı 15. maddesinin Guendouzi hakkında uygulanabileceği kaydedildi.





Fransız orta saha oyuncusunun davranışlarının "hakaret", "sportmenlik dışı hareket" ve "seyircileri kışkırtma" kapsamında değerlendirilmesi durumunda 1 ila 3 maç arasında men cezası alabileceği ifade edildi.





Ayrıca UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası gelebileceği vurgulandı.











FERREIRA'YA DA CEZA GELEBİLİR





Yaşanan gerginlik sırasında Guendouzi'ye doğru hamle yaptığı ve oyuncuya fiziksel müdahalede bulunduğu belirtilen Lyon Kaleci Antrenörü Antonio Ferreira'nın da UEFA'nın disiplin soruşturmasına dahil edilmesi bekleniyor.





UEFA'nın olayı "bir oyuncuya veya maçta bulunan başka bir kişiye saldırı" olarak değerlendirmesi halinde Ferreira'ya 3 maç men cezası verilebileceği belirtildi. Eylemin "ciddi saldırı" kapsamında ele alınması durumunda ise cezanın 5 maça kadar çıkabileceği aktarıldı.





Antonio Ferreira'nın UEFA soruşturmasının yanı sıra Lyon tarafından da kulüp içi disiplin sürecine tabi tutulabileceği öne sürüldü.





KARARI UEFA VERECEK



UEFA'nın maçın hakem ve temsilci raporlarının yanı sıra görüntüleri de inceleyerek iki isim hakkında soruşturma açıp açmayacağına karar vereceği kaydedildi. Guendouzi ve Ferreira hakkında henüz kesinleşmiş bir ceza kararı bulunmuyor.







