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Ýsmail Kartal, Fenerbahçe tarihine geçti!

Fenerbahçe'yi 18 yýl sonra Þampiyonlar Ligi'ne taþýyan Ýsmail Kartal, sarý-lacivertli kulübün tarihine geçen baþarýlarýna bir yenisini daha ekledi.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 28 Aðustos 2026 10:37
Fotoðraf: AA
Ýsmail Kartal, Fenerbahçe tarihine geçti!
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Fenerbahçe'yi 18 yýl aradan sonra UEFA Þampiyonlar Ligi'ne taþýyan teknik direktör Ýsmail Kartal, sarý-lacivertli kulüpte elde ettiði tarihi baþarýlara bir yenisini daha ekledi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Fenerbahçe'deki dördüncü dönemini geçiren deneyimli teknik adam, daha önce birçok rekorun altýna imza atarken, Avrupa'da elde ettiði sonuçlarla da kulüp tarihine geçti.

AVRUPA'DA EN FAZLA GALÝBÝYET

Ýsmail Kartal, Fenerbahçe'nin baþýnda UEFA organizasyonlarýnda 16 galibiyet elde ederek Avrupa kupalarýnda sarý-lacivertli takýmýn baþýnda en fazla maç kazanan teknik direktör oldu.

Kartal ayrýca UEFA organizasyonlarýnda Fenerbahçe ile çýktýðý ön eleme turlarýnýn tamamýndan galibiyetle ayrýldý.

AVRUPA'DA 9 MAÇLIK ZAFER SERÝSÝ

Deneyimli teknik adam, 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'nin Konferans Ligi elemelerinde oynadýðý 6 maçýn tamamýný kazanmasýnýn ardýndan grup aþamasýndaki ilk 3 karþýlaþmadan da galibiyetle ayrýldý.





Sarý-lacivertliler böylece Avrupa'da üst üste 9 galibiyetlik seri yakaladý.

BÝR SEZONDA 40 GALÝBÝYETÝ AÞTI

Fenerbahçe, Kartal yönetiminde 2023-24 sezonunda 58 resmi karþýlaþmaya çýktý. Bu maçlarda 45 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 maðlubiyet alan sarý-lacivertliler, bir sezonda 40 galibiyet barajýný aþarak dikkat çekti.

Kartal, söz konusu dönemde maç baþýna 2,4 puan ortalamasý yakaladý.

SEZONA 19'DA 19 ÝLE BAÞLADI

Fenerbahçe, 2023-24 sezonuna da tarihi bir baþlangýç yaptý.

Sarý-lacivertli ekip, Süper Lig'deki ilk 10 maçýnýn yaný sýra Avrupa kupalarýnda oynadýðý ilk 9 karþýlaþmayý da kazanarak sezona üst üste 19 galibiyetle baþladý.

99 PUANLA KULÜP TARÝHÝNE GEÇTÝ

Ýsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2023-24 Süper Lig sezonunu 38 maçta 99 puanla tamamladý.

Sarý-lacivertliler, 2,6 puan ortalamasýna ulaþtýðý sezonu kulüp tarihinin en yüksek puan ve puan ortalamasý rekorlarýyla tamamladý.

DEPLASMANDA PUAN REKORU

Kartal'ýn Fenerbahçe'si, ayný sezonda deplasmanda da tarihi bir performans sergiledi.

Sarý-lacivertliler, 19 deplasman maçýnýn tamamýnda yenilgi yüzü görmezken toplam 51 puan topladý. Bu performans, Fenerbahçe tarihinde bir teknik direktörün elde ettiði en baþarýlý deplasman performansý olarak kayýtlara geçti.

Ýsmail Kartal, son olarak Fenerbahçe'yi Lyon'u eleyerek 18 yýl sonra Þampiyonlar Ligi'ne taþýmayý baþardý ve sarý-lacivertli kulübün tarihindeki "ilk"lerine bir yenisini daha ekledi.

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