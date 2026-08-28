Basketbolda oyuncular topu elleriyle kontrol eder. Topla ilerlemek için dripling yapılması gerekir. Oyuncu topu elinde tutarak yürüyemez veya koşamaz; aksi durumda yürüme (steps) ihlali verilir.

Basketbolda kaç oyuncu oynar?

Bir basketbol takımında sahada aynı anda 5 oyuncu bulunur. Takımların yedek oyuncuları da vardır ve maç sırasında oyuncu değişiklikleri yapılabilir.

Oyuncular genel olarak oyun kurucu, şutör guard, kısa forvet, uzun forvet ve pivot gibi farklı pozisyonlarda görev alır. Ancak modern basketbolda oyuncuların görevleri ve pozisyonları daha esnek hale gelmiştir.

Basketbolda sayı nasıl kazanılır?

Basketbolda atışın yapıldığı bölgeye göre farklı sayılar kazanılır:

Serbest atış: 1 sayı

İki sayılık atış: 2 sayı

Üç sayılık atış: 3 sayı

Üç sayı çizgisinin gerisinden yapılan ve kurallara uygun şekilde potaya giren atışlar 3 sayı değerindedir.

Basketbol maçı kaç dakika sürer?

FIBA kurallarına göre basketbol maçı 4 periyottan oluşur ve her periyot 10 dakika sürer. Normal oyun süresi toplam 40 dakikadır.

Dört periyot sonunda skor eşitse, kazananı belirlemek için 5 dakikalık uzatma periyotları oynanır.

NBA'de ise periyotlar 12 dakika sürer ve normal oyun süresi 48 dakikadır.

Basketbolda temel kurallar nelerdir?

Basketbolda oyuncuların topu kurallara uygun şekilde kontrol etmesi ve takımın hücum süresi içerisinde sayı üretmeye çalışması gerekir.

Oyuncuların rakibe kural dışı temas etmesi faul olarak değerlendirilir. Topun saha dışına çıkması halinde ise top, kurallara göre rakip takıma verilir.

Ayrıca oyuncuların topu kontrol ederken steps, double dribble ve taşıma gibi ihlallerden kaçınması gerekir.

Basketbolda hücum nasıl yapılır?

Hücumdaki takım, paslaşarak veya dripling yaparak topu rakip sahaya taşır. Amaç, uygun bir pozisyon oluşturarak şut atmak veya potaya yakın bir şekilde sayı üretmektir.

Takımlar hücum sırasında perdeleme, paslaşma ve çeşitli set hücumları kullanarak savunmanın dengesini bozmaya çalışır.

Basketbolda savunma nasıl yapılır?

Savunmadaki takımın amacı rakibin sayı bulmasını engellemektir. Oyuncular rakiplerini takip eder, pas yollarını kapatır ve şutları zorlaştırır.

Takımlar adam adama savunma veya alan savunması gibi farklı savunma sistemleri kullanabilir.

Basketbolda top sürme nedir?

Top sürme, oyuncunun topu yere vurarak ilerlemesidir. Oyuncu topu eline aldıktan sonra yeniden dripling yapabilmek için belirli kurallara uymalıdır.

Driplingin kurallara aykırı şekilde durdurulup yeniden başlatılması double dribble ihlaline neden olur.

Basketbolda maç nasıl kazanılır?

Karşılaşmanın normal süresi sonunda daha fazla sayı atan takım maçı kazanır. Skor eşitse uzatma oynanır ve uzatma sonunda önde olan takım galip gelir.

Basketbolun temel amacı sayı üretmek olsa da başarılı olmak için hücumun yanı sıra savunma, ribaund ve top kontrolü de büyük önem taşır.

Sonuç: Basketbol Nasıl Oynanır?

Basketbol, 5'er oyuncudan oluşan iki takımın sayı üretmek için mücadele ettiği bir spordur. Oyuncular topu paslaşarak ve dripling yaparak ilerletir, rakip potaya sayı atmaya çalışır. FIBA kurallarında maç 4 periyottan oluşur ve her periyot 10 dakika sürer. Karşılaşma sonunda daha fazla sayı atan takım kazanır.