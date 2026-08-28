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Trabzonspor'un forvet listesinde sürpriz isim: Mohamed Toure

Trabzonspor, forvet transferi için Norwich City forması giyen 22 yaşındaki Mohamed Toure'yi gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 11:53
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'un forvet listesinde sürpriz isim: Mohamed Toure
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Fabinho ile orta sahasını güçlendiren Trabzonspor'da, sadece forvet transferi kaldı.

Fabio Silva için yapılan görüşmelerde mesafe kat edemeyen Fırtına, golcüsünü İngiltere'de buldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor, 3 kulvarda mücadele edeceği sezonda Onuachu'nun arkasına mutlaka yabancı bir forvet alacak. Öncelikli hedef; Borussia Dortmund forması giyen Fabio Silva'ydı. Ancak 24 yaşındaki Porkekizli yıldız konusuna mesafe katedilemedi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Diğer ciddi aday; Mohamed Toure... Norwich forması giyen 22 yaşındaki oyuncu da Bordo Mavililer'in radarında… Edinilen bilgilere göre Trabzonspor, genç forvet için İngiliz ekibi Norwich ile görüşmelerini sürdürüyor. Transferde en önemli başlıklardan birinin zorunlu satın alma opsiyonu olduğu ve tarafların bu konu üzerinde pazarlık yaptığı öğrenildi.

ONUACHU'DAN FARKLI PROFİL

Mohamed Toure için teknik heyet olumlu rapor verirken, İngiliz ekibinin toplam beklentisi 15-20 milyon Euro civarında. Trabzonspor Yönetimi, zorunlu opsiyonun şartlarıyla ilgili pazarlık masasında. Toure, geçtiğimiz sezon çıktığı 31 maçta 14 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu.

Öte yandan listedeki alternatif isimler için de çalışmalar devam ediyor. Bakılan profiller, Onuachu'dan farklı tipteki oyuncular. Trabzonspor, ön alan baskısında etkili ve bağlantı oyununda iyi bir forvet istiyor.



Trabzonspor


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