Fenerbahçe'nin sezon başında geleceği tartışılan isimlerinden Ederson, sergilediği performansla kendisini yeniden kanıtlamaya başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brezilyalı file bekçisi, Konyaspor maçının ardından Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'a karşı da takımının öne çıkan isimlerinden biri oldu. Ederson, deplasmandaki karşılaşmada yaptığı 5 kurtarışla Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.
AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Ederson'un performansının ardından eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Brezilyalı kaleciyle ilgili daha önce yaptığı değerlendirmeler de yeniden gündeme geldi.
Yıldırım'ın, Ederson'un geleceğinin tartışıldığı dönemde kalecinin takımda kalması gerektiği yönündeki sözleri, Lyon maçındaki başarılı performansının ardından dikkat çekti.
KONYASPOR MAÇINDA DA 6 KURTARIŞ
Deneyimli kaleci, Lyon karşılaşmasından önce Süper Lig'deki Konyaspor maçında da önemli kurtarışlara imza atmıştı.
Fenerbahçe'nin 4-2 kazandığı mücadelede 6 kurtarış yapan Ederson, özellikle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı müdahaleyle takımının galibiyetine katkı sağladı.
Ederson, Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki önemli kozlarından biri olacağını gösterdi.
AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Ederson'un performansının ardından eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Brezilyalı kaleciyle ilgili daha önce yaptığı değerlendirmeler de yeniden gündeme geldi.
Yıldırım'ın, Ederson'un geleceğinin tartışıldığı dönemde kalecinin takımda kalması gerektiği yönündeki sözleri, Lyon maçındaki başarılı performansının ardından dikkat çekti.
KONYASPOR MAÇINDA DA 6 KURTARIŞ
Deneyimli kaleci, Lyon karşılaşmasından önce Süper Lig'deki Konyaspor maçında da önemli kurtarışlara imza atmıştı.
Fenerbahçe'nin 4-2 kazandığı mücadelede 6 kurtarış yapan Ederson, özellikle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı müdahaleyle takımının galibiyetine katkı sağladı.
Ederson, Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki önemli kozlarından biri olacağını gösterdi.