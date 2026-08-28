Beşiktaş'ın sezon başındaki önemli transferlerinden Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Daha önce Hradec Kralove ve Alanyaspor karşılaşmalarında son yarım saatlik bölümde oyuna dahil olan Sırp golcü, üçüncü maçında da gol sevinci yaşayamadı.
Vlahovic, karşılaşmada 66. dakikada oyundan alınırken, Beşiktaş formasıyla gol hasretini sonlandıramadı.
GOL BEKLENİYOR
26 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olarak kadroya katılırken, siyah-beyazlı taraftarlar Sırp yıldızın ilk golünü bekliyor.
Vlahovic, karşılaşmada 66. dakikada oyundan alınırken, Beşiktaş formasıyla gol hasretini sonlandıramadı.
GOL BEKLENİYOR
26 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olarak kadroya katılırken, siyah-beyazlı taraftarlar Sırp yıldızın ilk golünü bekliyor.