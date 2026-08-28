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Vlahovic'in sessizliği sürüyor!

Beşiktaş'ın yıldız transferi Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı ancak üçüncü maçında da golle buluşamadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 12:50
Fotoğraf: AA
Vlahovic'in sessizliği sürüyor!
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Beşiktaş'ın sezon başındaki önemli transferlerinden Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Daha önce Hradec Kralove ve Alanyaspor karşılaşmalarında son yarım saatlik bölümde oyuna dahil olan Sırp golcü, üçüncü maçında da gol sevinci yaşayamadı.

Vlahovic, karşılaşmada 66. dakikada oyundan alınırken, Beşiktaş formasıyla gol hasretini sonlandıramadı.

GOL BEKLENİYOR

26 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olarak kadroya katılırken, siyah-beyazlı taraftarlar Sırp yıldızın ilk golünü bekliyor.





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