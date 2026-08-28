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Galatasaray'a Mateta önerisi

Galatasaray'ın forvet arayışında Jean-Philippe Mateta ismi gündeme geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 12:56
Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'a Mateta önerisi
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Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Jean-Philippe Mateta geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla CaughtOffside'ın haberine göre Crystal Palace forması giyen Fransız golcü, menajeri Gardi aracılığıyla Galatasaray'a önerildi.

PALACE 20 MİLYON STERLİNİN ÜZERİNDE TEKLİF BEKLİYOR

Crystal Palace'ın 29 yaşındaki futbolcu için 20 milyon sterlinin (23 milyon euro) üzerinde teklif beklediği belirtildi.

Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United ve Tottenham'ın da Mateta ile ilgilendiği aktarıldı.

GALATASARAY FORVET ARAYIŞINDA

Galatasaray, Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından forvet hattı için önemli isimlerle görüşmeler gerçekleştirdi ancak bu temaslardan henüz anlaşma çıkmadı.



Galatasaray


Mateta'nın da bu süreçte sarı-kırmızılıların gündemine geldiği belirtildi.

FIFA'YA BAŞVURDU

Crystal Palace ile sözleşmesinin son yılında bulunan Jean-Philippe Mateta'nın, kontratının bu bölümünün iptal edilmesini istediği aktarıldı.

Fransız golcünün bu talebiyle ilgili olarak FIFA'ya başvurduğu belirtildi.

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