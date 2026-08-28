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Kyle Lowry'nin forma emekliliği tarihi belli oldu

Toronto Raptors, kulüp tarihinin en önemli isimlerinden Kyle Lowry'nin 7 numaralı formasını 10 Ocak'ta Philadelphia 76ers karşılaşmasının ardından emekliye ayıracağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 11:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kyle Lowry'nin forma emekliliği tarihi belli oldu
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Toronto Raptors, kulüp efsanesi Kyle Lowry'yi onurlandırmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Raptors, Lowry'nin 7 numaralı formasının 10 Ocak'ta, tecrübeli oyuncunun memleketinin takımı Philadelphia 76ers ile oynanacak karşılaşmanın ardından düzenlenecek törenle salonun tavanına asılacağını duyurdu.

Lowry, yaptığı açıklamada uzun süredir bu anı beklediğini söyledi:

"Yıllardır bu anı bekliyordum. Toronto'nun evim olduğunu ve kariyerimi bir Raptor olarak noktalayacağımı hep söyledim. O salonda 7 numaralı formamın tavana yükseldiğini görmek benim için her şey demek olacak.

Burada özel bir şey inşa ettik; takım arkadaşlarım, organizasyon, şehir, taraftarlar ve tüm Kanada... Birlikte şampiyon olduk. Bu geceyi onların hepsiyle ve ailemle paylaşabilmek benim için çok şey ifade edecek."

Toronto formasıyla dokuz sezon geçiren Lowry, 2019 yılında Raptors'ın kulüp tarihindeki ilk ve halen tek NBA şampiyonluğuna ulaşmasında kilit rol oynamıştı.

Philadelphia 76ers'ta geçirdiği iki buçuk sezonun ardından temmuz ayında basketbol kariyerini noktalayan 40 yaşındaki eski yıldız, Raptors tarihinin birçok önemli istatistik kategorisinde halen zirvede bulunuyor.

Lowry, Toronto kariyerinde 4.277 asist, 873 top çalma, 1.518 üçlük ve 16 triple-double ile bu dört kategoride de kulüp rekorunun sahibi konumunda.

Lowry'nin 7 numarası, Raptors tarihinde emekliye ayrılan ikinci forma numarası olacak.

Toronto daha önce kulüp tarihinin ilk büyük yıldızlarından Vince Carter'ın 15 numaralı formasını emekliye ayırmıştı.

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