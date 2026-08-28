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PFDK'dan kulüplere ceza! Beşiktaş ve Galatasaray...

PFDK, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Hakan Daltaban'a ise 20 gün hak mahrumiyeti ve 2,5 milyon lira para cezası uygulandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 12:19
Haber: TFF, Fotoğraf: AA
PFDK'dan kulüplere ceza! Beşiktaş ve Galatasaray...
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PFDK, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 15 gün hak mahrumiyeti cezası verirken, Hakan Daltaban'a 20 gün hak mahrumiyeti ve 2,5 milyon lira para cezası verdi. Galatasaray'a ise 280 bin lira para cezası uygulandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig kulüpleriyle ilgili kararlarını açıkladı.

SERDAL ADALI'YA 15 GÜN

PFDK, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Karara, siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan ve futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar gerekçe gösterildi.

DALTABAN'A 20 GÜN VE 2,5 MİLYON LİRA

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, aynı kapsamda 20 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.

Beşiktaş Kulübü'ne de çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 3 milyon 500 bin lira para cezası uygulandı.





GALATASARAY'A 280 BİN LİRA

PFDK, Galatasaray'ın 14 Ağustos'ta Arca Çorum FK ile oynadığı karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle belirli tribün bloklarına bloke cezası verdi.

Aynı karşılaşmada zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesi nedeniyle Galatasaray'a ayrıca 280 bin lira para cezası kesildi.

Kurulun diğer kararlarında ise çeşitli ihlaller nedeniyle farklı kulüplere de para cezaları uygulandı.

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