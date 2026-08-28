İngiltere Premier Lig takımlarından Hull City'den dikkat çeken bir transfer hamlesi geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin, Lyon forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Malick Fofana'yı gündemine aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LYON'UN TALEBİ 35 MİLYON EURO
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hull City, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimlerde bulunmaya başladı.
Ayrıca Lyon'un genç yıldızı için 35 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı. Hull City'nin Fransız ekibinin bu beklentisi karşısında nasıl bir teklif sunacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Malick Fofana'nın adı daha önce Roma, Galatasaray, Fenerbahçe, Bayern Münih ve Leipzig gibi kulüplerle de anılmıştı. Lyon'un yüksek bonservis beklentisi nedeniyle oyuncunun geleceğine ilişkin görüşmeler henüz sonuçlanmadı.
AYRICA FENERBAHÇE İDDİASI
Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından maddi sıkıntı yaşaması nedeniyle 21 yaşındaki futbolcuyu satacağı bilinirken, sürpriz bir Fenerbahçe iddiası da geldi.
Fenerbahçe'nin Malick Fofana'nın durumunu yakından takip ettiği; sarı-lacivertlilerden ilk olarak 40 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli talep edildiği öne sürüldü.
FENERBAHÇE'YE GOL ATMIŞTI
Fofana, Lyon'un Fenerbahçe ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sergilediği performansla Türkiye'de de dikkatleri üzerine çekti.
İstanbul'da oynanan ve 1-1 sona eren ilk karşılaşmanın ardından Lyon, rövanşta Fenerbahçe'ye sahasında 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler toplamda 3-2'lik skorla tur atlarken Lyon'un tek golünü Malick Fofana kaydetti.
Belçikalı futbolcu, karşılaşmanın 61. dakikasında Ainsley Maitland-Niles'ın pasında yaptığı etkili vuruşla takımını umutlandırdı ancak bu gol Lyon'un elenmesini engelleyemedi. Fofana, karşılaşmadaki etkili oyunuyla Fransız temsilcisinin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
MALICK FOFANA KİMDİR?
31 Mart 2005 tarihinde Belçika'nın Aalst kentinde dünyaya gelen Malick Fofana, hücum hattının iki kanadında da görev yapabiliyor. Sürati, bire birdeki etkinliği, dar alandaki çabukluğu ve doğrudan kaleye yönelen oyunuyla öne çıkan genç futbolcu, profesyonel kariyerine Gent'te başladı.
Ocak 2024'te Lyon'a transfer olan Fofana'nın Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. 21 yaşındaki oyuncu, Belçika Milli Takımı formasını da giyiyor. Lyon
Geçtiğimiz sezon yaşadığı ciddi ayak bileği sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Fofana, Ligue 1'de forma giydiği 9 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Genç kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
Hull City'nin Lyon'un 35 milyon euroluk talebi karşısında resmi teklif yapıp yapmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hull City, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimlerde bulunmaya başladı.
Ayrıca Lyon'un genç yıldızı için 35 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı. Hull City'nin Fransız ekibinin bu beklentisi karşısında nasıl bir teklif sunacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Malick Fofana'nın adı daha önce Roma, Galatasaray, Fenerbahçe, Bayern Münih ve Leipzig gibi kulüplerle de anılmıştı. Lyon'un yüksek bonservis beklentisi nedeniyle oyuncunun geleceğine ilişkin görüşmeler henüz sonuçlanmadı.
AYRICA FENERBAHÇE İDDİASI
Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından maddi sıkıntı yaşaması nedeniyle 21 yaşındaki futbolcuyu satacağı bilinirken, sürpriz bir Fenerbahçe iddiası da geldi.
Fenerbahçe'nin Malick Fofana'nın durumunu yakından takip ettiği; sarı-lacivertlilerden ilk olarak 40 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli talep edildiği öne sürüldü.
FENERBAHÇE'YE GOL ATMIŞTI
Fofana, Lyon'un Fenerbahçe ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sergilediği performansla Türkiye'de de dikkatleri üzerine çekti.
İstanbul'da oynanan ve 1-1 sona eren ilk karşılaşmanın ardından Lyon, rövanşta Fenerbahçe'ye sahasında 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler toplamda 3-2'lik skorla tur atlarken Lyon'un tek golünü Malick Fofana kaydetti.
Belçikalı futbolcu, karşılaşmanın 61. dakikasında Ainsley Maitland-Niles'ın pasında yaptığı etkili vuruşla takımını umutlandırdı ancak bu gol Lyon'un elenmesini engelleyemedi. Fofana, karşılaşmadaki etkili oyunuyla Fransız temsilcisinin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
MALICK FOFANA KİMDİR?
31 Mart 2005 tarihinde Belçika'nın Aalst kentinde dünyaya gelen Malick Fofana, hücum hattının iki kanadında da görev yapabiliyor. Sürati, bire birdeki etkinliği, dar alandaki çabukluğu ve doğrudan kaleye yönelen oyunuyla öne çıkan genç futbolcu, profesyonel kariyerine Gent'te başladı.
Ocak 2024'te Lyon'a transfer olan Fofana'nın Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. 21 yaşındaki oyuncu, Belçika Milli Takımı formasını da giyiyor. Lyon
Geçtiğimiz sezon yaşadığı ciddi ayak bileği sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Fofana, Ligue 1'de forma giydiği 9 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Genç kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
Hull City'nin Lyon'un 35 milyon euroluk talebi karşısında resmi teklif yapıp yapmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.