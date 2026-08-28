Kevin Durant, kariyerinde yer aldığı yıldızlarla dolu kadroları karşılaştırırken Brooklyn Nets ile Golden State Warriors arasında dikkat çekici bir ayrım yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Boardroom'da konuşan Durant'e, yalnızca oyuncuların isimleri ve kariyerlerinde elde ettikleri başarılar dikkate alındığında hangi takımın en güçlü kadroya sahip olduğu soruldu.
Durant'in tercihi Brooklyn Nets oldu.
"Brooklyn derdim. Kyrie, James... Blake Griffin. Blake de takımdaydı. LaMarcus Aldridge, Paul Millsap, Patty Mills. Sadece kağıda baktığınızda o takımda gerçekten büyük isimler vardı."
Durant, Kyrie Irving ve James Harden, Nets'in şampiyonluk hedeflerinin merkezindeki üçlü olurken Brooklyn yönetimi kadroyu çok sayıda tecrübeli isimle desteklemişti.
Blake Griffin, LaMarcus Aldridge ve Paul Millsap, Brooklyn'e gelmeden önce uzun ve başarılı NBA kariyerlerine sahipken, Patty Mills de takımın arka alanına önemli bir tecrübe katmıştı.
Durant, 2016 yılında katıldığı Warriors kadrosuyla Nets arasındaki farkı da bireysel başarılar üzerinden değerlendirdi. Golden State'te Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green gibi yıldızlarla birlikte oynayan Durant, buna karşın Brooklyn kadrosundaki oyuncuların o döneme kadar daha fazla bireysel başarı biriktirmiş olduğuna dikkat çekti.
"Sadece baktığınızda ve oyuncuların kazandığı ödülleri masaya koyduğunuzda, o takımı seçerdim."
Ancak Durant'e göre "kağıt üzerindeki en iyi kadro" ile gerçekten formasını giydiği "en iyi takım" aynı değildi.
37 yaşındaki yıldız, kariyerinde oynadığı en iyi takım olarak Warriors'ı gösterirken özellikle 2018-19 sezonundaki kadroya dikkat çekti.
"Oynadığım en iyi takımın Warriors olduğu açık. 2019 takımını söylemek istiyorum, o kadro çılgıncaydı. Beş numarada Cousins da vardı. Muhtemelen parçası olduğum en iyi takım oydu."
Warriors'ın o sezonki kadrosunda Durant, Curry, Thompson ve Green'in yanına DeMarcus Cousins da eklenmişti.
Durant, 2018-19 normal sezonunda Golden State formasıyla 78 karşılaşmada 26,0 sayı, 6,4 ribaund ve 5,9 asist ortalamaları yakalarken, %52,1 saha içi isabet oranıyla mücadele etmişti.
Warriors üst üste beşinci kez NBA Finalleri'ne yükselse de Durant ve Thompson'ın yaşadığı ciddi sakatlıkların da etkisiyle şampiyonluğu Toronto Raptors'a kaptırmıştı.
Durant'in Brooklyn dönemi ise hiçbir zaman NBA Finalleri'yle sonuçlanmadı. Buna karşın 2020-21 sezonu, Nets'in sağlıklı kaldığında ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermişti.
Durant o sezon 35 maçta 26,9 sayı, 7,1 ribaund ve 5,6 asist ortalamaları yakalarken, %53,7 saha içi ve %45,0 üçlük isabet oranıyla oynamıştı.
Brooklyn, Doğu Konferansı yarı finalinde o sezonun şampiyonu Milwaukee Bucks'ı yedinci maça kadar zorlamıştı. Durant, serinin son karşılaşmasında 53 dakikanın tamamında sahada kalıp 48 sayı, 9 ribaund ve 6 asist üretmiş, ancak Bucks uzatmada 115-111 kazanmıştı.
Durant, Brooklyn'deki şampiyonluk fırsatına ilişkin en büyük pişmanlığının takımın performansı değil, yaşanan sakatlıklar olduğunu belirtti:
"Sebebin sakatlıklar olduğunu fark ettiğinizde durum değişiyor. Kötü oynadığımız ya da sahada beklentilerin altında kaldığımız için olmadı. Bence bu da yaşananların acısını biraz olsun azaltıyor."
Durant, Nets'te geçirdiği üç sezonda toplam 129 karşılaşmaya çıkarken 29,0 sayı, 7,2 ribaund ve 6,0 asist ortalamaları yakaladı ve %53,7 saha içi isabet oranıyla oynadı.
Durant'in tercihi Brooklyn Nets oldu.
"Brooklyn derdim. Kyrie, James... Blake Griffin. Blake de takımdaydı. LaMarcus Aldridge, Paul Millsap, Patty Mills. Sadece kağıda baktığınızda o takımda gerçekten büyük isimler vardı."
Durant, Kyrie Irving ve James Harden, Nets'in şampiyonluk hedeflerinin merkezindeki üçlü olurken Brooklyn yönetimi kadroyu çok sayıda tecrübeli isimle desteklemişti.
Blake Griffin, LaMarcus Aldridge ve Paul Millsap, Brooklyn'e gelmeden önce uzun ve başarılı NBA kariyerlerine sahipken, Patty Mills de takımın arka alanına önemli bir tecrübe katmıştı.
Durant, 2016 yılında katıldığı Warriors kadrosuyla Nets arasındaki farkı da bireysel başarılar üzerinden değerlendirdi. Golden State'te Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green gibi yıldızlarla birlikte oynayan Durant, buna karşın Brooklyn kadrosundaki oyuncuların o döneme kadar daha fazla bireysel başarı biriktirmiş olduğuna dikkat çekti.
"Sadece baktığınızda ve oyuncuların kazandığı ödülleri masaya koyduğunuzda, o takımı seçerdim."
Ancak Durant'e göre "kağıt üzerindeki en iyi kadro" ile gerçekten formasını giydiği "en iyi takım" aynı değildi.
37 yaşındaki yıldız, kariyerinde oynadığı en iyi takım olarak Warriors'ı gösterirken özellikle 2018-19 sezonundaki kadroya dikkat çekti.
"Oynadığım en iyi takımın Warriors olduğu açık. 2019 takımını söylemek istiyorum, o kadro çılgıncaydı. Beş numarada Cousins da vardı. Muhtemelen parçası olduğum en iyi takım oydu."
Warriors'ın o sezonki kadrosunda Durant, Curry, Thompson ve Green'in yanına DeMarcus Cousins da eklenmişti.
Durant, 2018-19 normal sezonunda Golden State formasıyla 78 karşılaşmada 26,0 sayı, 6,4 ribaund ve 5,9 asist ortalamaları yakalarken, %52,1 saha içi isabet oranıyla mücadele etmişti.
Warriors üst üste beşinci kez NBA Finalleri'ne yükselse de Durant ve Thompson'ın yaşadığı ciddi sakatlıkların da etkisiyle şampiyonluğu Toronto Raptors'a kaptırmıştı.
Durant'in Brooklyn dönemi ise hiçbir zaman NBA Finalleri'yle sonuçlanmadı. Buna karşın 2020-21 sezonu, Nets'in sağlıklı kaldığında ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermişti.
Durant o sezon 35 maçta 26,9 sayı, 7,1 ribaund ve 5,6 asist ortalamaları yakalarken, %53,7 saha içi ve %45,0 üçlük isabet oranıyla oynamıştı.
Brooklyn, Doğu Konferansı yarı finalinde o sezonun şampiyonu Milwaukee Bucks'ı yedinci maça kadar zorlamıştı. Durant, serinin son karşılaşmasında 53 dakikanın tamamında sahada kalıp 48 sayı, 9 ribaund ve 6 asist üretmiş, ancak Bucks uzatmada 115-111 kazanmıştı.
Durant, Brooklyn'deki şampiyonluk fırsatına ilişkin en büyük pişmanlığının takımın performansı değil, yaşanan sakatlıklar olduğunu belirtti:
"Sebebin sakatlıklar olduğunu fark ettiğinizde durum değişiyor. Kötü oynadığımız ya da sahada beklentilerin altında kaldığımız için olmadı. Bence bu da yaşananların acısını biraz olsun azaltıyor."
Durant, Nets'te geçirdiği üç sezonda toplam 129 karşılaşmaya çıkarken 29,0 sayı, 7,2 ribaund ve 6,0 asist ortalamaları yakaladı ve %53,7 saha içi isabet oranıyla oynadı.