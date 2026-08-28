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Fenerbahçe'den Can Uzun hamlesi!

Fenerbahçe'nin, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun için harekete geçtiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 10:20
Haber: Posta, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Can Uzun hamlesi!
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından transfer çalışmaları da hız kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Posta'nın haberine göre sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'un 20 yaşındaki milli futbolcusu Can Uzun'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

Frankfurt'un daha önce genç oyuncuyu satma konusunda istekli olmadığı belirtilirken, 45-50 milyon euroluk bir teklif karşısında durumun değişebileceği iddia edildi.

Can Uzun, geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasıyla tüm kulvarlarda 28 maçta 10 gol ve 5 asist üreterek dikkat çekti. Bundesliga'da 21 karşılaşmada 8 gol ve 4 asist kaydeden milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 2 gol attı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ GALATASARAY

Hücum hattında 10 numara, sağ kanat ve sol kanat bölgelerinde görev yapabilen Can Uzun, daha önce Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer almıştı. Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'dan Napoli ve Milan'ın da milli oyuncuyu takip ettiği aktarılmıştı.

Can Uzun'un Eintracht Frankfurt ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.





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