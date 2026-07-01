Haber Tarihi: 01 Temmuz 2026 17:45 - Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 17:45

AÖF Yaz Okulu Sınavı Ne Zaman 2026? Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, yaz okuluna ilişkin takvimi yakından takip ediyor. "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?" sorusu, ders seçimi yapan ve mezuniyet planı yapan öğrenciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

AÖF Yaz Okulu Sınavı Ne Zaman 2026? Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi
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Anadolu Üniversitesi 2025-2026 akademik takvimine göre AÖF Yaz Okulu Sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak.
AÖF yaz okulu ne zaman başlıyor?

AÖF yaz okulu 29 Haziran 2026 tarihinde başlıyor ve 22 Ağustos 2026 tarihine kadar devam ediyor. Yaz okulu eğitim süresi toplam 8 hafta olarak planlandı.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

Yaz okulu ders seçme ve kayıt işlemleri:

29 Haziran 2026 tarihinde başladı.
3 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

Öğrenciler bu süre içinde ders seçimini tamamlayarak kayıt ücretini ödemek zorunda.

AÖF yaz okulunda kaç ders alınabilir?


Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruya göre öğrenciler yaz okulunda en fazla 5 ders seçebiliyor. Ders seçimi yapılmadan ödeme işlemi gerçekleştirilemiyor.

AÖF yaz okulu sınavı nasıl yapılacak?

Yaz okulunda alınan tüm dersler için tek oturumlu bir sınav uygulanacak. Öğrenciler seçtikleri derslerin sınavlarına 22 Ağustos 2026 tarihinde girecek. Sınav merkezleri ise öğrencilerin tercihleri doğrultusunda belirlenecek.

Sonuç: AÖF Yaz Okulu Sınavı Ne Zaman?

Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 öğretim yılı Yaz Okulu Sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yaz okulu kayıt ve ders seçme işlemleri ise 29 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.

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