30 Haziran
Fildişi Sahili-Norveç
1-2
01 Temmuz
Fransa-İsveç
3-0
01 Temmuz
Meksika-Ekvador
2-0
30 Haziran
Sturm Graz-LNZ Cherkasy
2-6
30 Haziran
Shamrock -Hibernian
1-0
01 Temmuz
Botafogo SP-CRB
0-1

Leroy Sane için transfer sürprizi!

Suudi Arabistan'dan bazı ekipler, Galatasaray forması giyen Leroy Sane ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 08:48
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Leroy Sane için transfer sürprizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray forması giyen Leroy Sane için transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takvim'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan bazı takımlar, Leroy Sane ile ilgileniyor.

30 MİLYON EURO TEKLİF GELİRSE...

Galatasaray'da yönetim satış ihtimaline mesafeli yaklaşıyor ancak 30 milyon euro'luk bir teklif gelirse durum değişebilir.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Alman futbolcunun, Galatasaray ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan 30 yaşındaki Leroy Sane, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.