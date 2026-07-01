Leroy Sane için transfer sürprizi!

Galatasaray forması giyen Leroy Sane için transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takvim'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan bazı takımlar, Leroy Sane ile ilgileniyor.
30 MİLYON EURO TEKLİF GELİRSE...
Galatasaray'da yönetim satış ihtimaline mesafeli yaklaşıyor ancak 30 milyon euro'luk bir teklif gelirse durum değişebilir.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Alman futbolcunun, Galatasaray ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan 30 yaşındaki Leroy Sane, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.
30 MİLYON EURO TEKLİF GELİRSE...
Galatasaray'da yönetim satış ihtimaline mesafeli yaklaşıyor ancak 30 milyon euro'luk bir teklif gelirse durum değişebilir.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Alman futbolcunun, Galatasaray ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan 30 yaşındaki Leroy Sane, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.