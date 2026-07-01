Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Fransa, İsveç'i geçip Paraguay'ın rakibi oldu

026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fransa, İsveç'i 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Fransızların gollerini Mbappe ve Barcola kaydederken, Fransa'nın son 16 turundaki rakibi Paraguay oldu.

calendar 01 Temmuz 2026 01:53
SPORX AI BAKIŞI
Fransa, İsveç'i geçip Paraguay'ın rakibi oldu
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Paylaş: Google News
  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fransa ile İsveç karşı karşıya geldi. I Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Fransa, F Grubu'nu 3. sırada bitiren İsveç'i 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

MBAPPE'DEN İKİ GOL

Fransa, karşılaşmada perdeyi 45. dakikada Mbappe'nin golüyle açtı. İkinci yarıya da etkili başlayan Fransızlar, 53. dakikada Barcola ile farkı ikiye çıkardı. Mbappe, 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

SON 16'DA RAKİP PARAGUAY

İsveç karşısında aldığı galibiyetle tur atlayan Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Fransa'nın son 16 turundaki rakibi Paraguay oldu.

FRANSA'NIN İLK 11'İ

Fransa mücadeleye Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Rabiot, Tchouameni, Dembele, Olise, Barcola ve Mbappe ilk 11'iyle başladı.

İSVEÇ'İN İLK 11'İ

İsveç ise karşılaşmaya Zetterstrom, Svensson, Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson, Stroud, Bergvall, Ayari, Elanga, Isak ve Gyökeres ilk 11'iyle çıktı.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Uruguay
Uruguay'da Marcelo Bielsa dönemi sona erdi
Fransa, İsveç
Fransa, İsveç'i geçip Paraguay'ın rakibi oldu
Kessie
Kessie'den Dünya Kupası vedası sonrası açıklama
Ronald Koeman, Hollanda Milli Takımı
Ronald Koeman, Hollanda Milli Takımı'ndan istifa etti
Demokratik Kongo
Demokratik Kongo'nun sembol taraftarına vize engeli
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
Sporx Anasayfasına Dön