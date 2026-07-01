Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Kessie'den Dünya Kupası vedası sonrası açıklama

Fildişi Sahili, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Franck Kessie, karşılaşmanın ardından büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

calendar 01 Temmuz 2026 01:25
Haber: AA
SPORX AI BAKIŞI
Kessie'den Dünya Kupası vedası sonrası açıklama
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fildişi Sahili, Norveç'e 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Dallas Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessie açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "DAHA İLERİ GİDEBİLİRDİK"

Franck Kessie, Norveç karşısında alınan yenilginin kendileri için büyük hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Kessie, "Bu maç çok acı bir tat bırakıyor çünkü denk bir karşılaşmaydı. İnsan 'Daha ileri gidebilirdik, bu turu geçebilirdik' diye düşünüyor. Gösterdiğimiz performansa rağmen Almanya maçına benzer küçük hatalar yaptık. Bunun sonucu da ağır oldu." ifadelerini kullandı.

"SON DOKUNUŞLARDA DAHA İYİ OLMALIYDIK"

Fildişi Sahilli futbolcu, hücumda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Kessie, "Ofansif aksiyonlarımızda biraz daha dikkatli olabilirdik. Özellikle son dokunuşlarda daha iyi olmalıydık. Norveç'e kıyasla hücumda daha az odaklanmıştık. Onlar ataklarında golü buldular ama biz bulamadık." dedi.

Deneyimli oyuncu, yaşadıkları hayal kırıklığını ise şu sözlerle anlattı:

"Böyle bir hayal kırıklığından sonra denizin ortasındaki bir gemi gibisiniz. Gemi batarken, kaptan olarak gemiyi terk etmezsiniz. Dolayısıyla ileride daha net kararlar verilecektir."

"TARAFTARIMIZLA GURUR DUYUYORUM"

Franck Kessie, turnuva boyunca kendilerini destekleyen Fildişi Sahilli taraftarlara teşekkür etti.

Kessie, "Halkımızla gurur duyuyorum. Olağanüstü bir halkız. Başından beri bizi desteklediler, bizim için her zaman 12. adam oldular. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu maçta halkımızı mutlu edemediğimiz için çok üzgünüz, umarım anlayışla karşılarlar." açıklamasını yaptı.

HAALAND VURGUSU

Kessie, Norveç'e galibiyeti getiren Haaland'ın maç boyunca topla çok az buluştuğunu ancak buna rağmen en önemli işi yaptığını ifade etti.

Fildişi Sahili'nin daha fazlasını yapabilecek kapasitede olduğunu söyleyen Kessie, turnuvanın genelinde ise olumlu bir tablo bulunduğunu belirtti.

"TAKIM ARKADAŞLARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Franck Kessie, Fildişi Sahili'nin turnuvadaki genel performansından gurur duyduğunu dile getirdi.

Kessie, "Turnuvanın geneline baktığınızda, bence olumlu bir tablo var. Fildişi Sahili'ni daha önce hiç geçemediği üst tura çıkardık. Turnuva genelinde olumlu bir sonuç aldık. Takım arkadaşlarımla ve perde arkasında çalışan, belki de görünmeyen ekibimizle gurur duyuyorum. Bizim için çok güzel bir deneyimdi. Çok mutlu olduk ve keyfini çıkardık." diye konuştu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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