Uruguay'da Marcelo Bielsa dönemi sona erdi
2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'da teknik direktör Marcelo Bielsa görevinden ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcı, başarısızlık için mazeret üretmediğini belirterek sorumluluğu üstlendi.
Görevinden ayrıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Marcelo Bielsa, başarısızlığın sorumluluğunu üstlendi.
Bielsa, "Oyuncularla ilişkim işimi yapmama engel değildi. 2 puan alıp elenmemiz konusunda hiçbir bahanem yok. Sonuçları ikili ilişkilere bağlamak adaletsiz olur." ifadelerini kullandı.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI
Uruguay Futbol Federasyonu'nun, Marcelo Bielsa'nın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör arayışına başlaması bekleniyor. Milli takımda alınan başarısız sonucun ardından değişim sürecinin gündeme geldiği belirtildi.
TORREIRA'DAN DEĞİŞİM MESAJI
Bielsa'nın istifası öncesinde Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira da dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Torreira, "Artık birçok şeyi yeniden gözden geçirmenin zamanı geldi. Uruguay'a, futbol kültürümüze, tarihimize ve oyuncularımıza uyum sağlayabilecek bir teknik direktör bulmalı ve yeniden rekabetçi bir takım haline gelmeliyiz." sözleriyle milli takımda değişim mesajı vermişti.
Uruguay'da Bielsa'nın ayrılığıyla birlikte gözler yeni teknik direktör kararına çevrildi.
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|Tunus
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|Suudi Arabistan
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|Fransa
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|Portekiz
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|Kongo D. Cumhuriyeti
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|4
|Özbekistan
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|İngiltere
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|2
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|4
|7
|2
|Hırvatistan
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