Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Mbappe'den Paraguay mesajı: Ciddiye almalıyız

Fransa kaptanı Kylian Mbappe, İsveç karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Mbappe, Paraguay'ın ciddiye alınması gereken bir rakip olduğunu belirterek galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi.

calendar 01 Temmuz 2026 03:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Mbappe'den Paraguay mesajı: Ciddiye almalıyız
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Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İsveç'i 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmada iki gol atan Fransa kaptanı Kylian Mbappe, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "YENİ BİR YARIŞMA BAŞLADI"

Mbappe, Fransa'nın turnuvadaki yeni sürece hazır olduğunu söyledi.

Fransız yıldız, "Neden oynadığımı, nerede olduğumu ve ne yapmam gerektiğini anlıyorum. Takım da burada ne yapması gerektiğini anlıyor. Yeni bir yarışma başladı. Zorlu bir başlangıca rağmen bugün iyi oynadık. Oyuna dahil olduk, değerlendirebileceğimiz fırsatlar yakaladık." ifadelerini kullandı.

DESCHAMPS'A DESTEK

Kylian Mbappe, teknik direktör Didier Deschamps'a da destek mesajı verdi.

Mbappe, "Bu, takımımızın DNA'sına işlemiş durumda. Hepimiz bu işin içindeyiz. Teknik direktör zor zamanlardan geçiyor ve bu durum maalesef herkesi etkiliyor. Çok zor bir durum. Onu asla yalnız bırakmayacağız. Ona destek olacağız." dedi.

"PARAGUAY CİDDİYE ALINMALI"

Fransa, son 16 turunda Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Mbappe, bir sonraki turdaki rakipleriyle ilgili, "Soyunma odasındaki atmosfere odaklanmış durumdayım. [Paraguay] ciddiye alınmaları gerektiğini gösterdi; Almanya'yı yendiler. Biz de galibiyet için çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Fransa, İsveç galibiyetinin ardından Dünya Kupası'nda yoluna devam ederken, gözler Paraguay ile oynanacak son 16 turu mücadelesine çevrildi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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