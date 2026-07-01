Deschamps'tan Paraguay uyarısı: Acele etmeyelim
Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, İsveç karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Deschamps, görevlerini yerine getirdiklerini söylerken, Paraguay karşısında yeniden aynı ciddiyetle sahaya çıkmaları gerektiğini belirtti.
"GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ"
Didier Deschamps, İsveç galibiyetinin ardından takımının performansından memnun olduğunu söyledi.
Deschamps, "Çok gururluyuz. Ben de dahil olmak üzere görevimizi yerine getiriyoruz. Maçımızdan önce, son 32 turunda bazı zorlu maçlar gördük. Biraz toleransımız vardı, ancak daha sabırlı olabilirdik. Bunun için minnettar olmalıyız." ifadelerini kullandı.
"BİR SONRAKİ ADIMI ATMAMIZ GEREKİYOR"
Fransız teknik adam, turnuvada çok ileriye bakmadan bir sonraki maça odaklanmaları gerektiğini vurguladı.
Deschamps, "Dört gün sonra önümüzde zorlu bir maç daha var. Oyuncuların burada olmasının sebebi bu. Bir sonraki adımı atmamız gerekiyor. Çok ileriye bakmanın bir anlamı yok, çünkü gerçeklik farklı olabilir." dedi.
PARAGUAY DEĞERLENDİRMESİ
Fransa'nın son 16 turundaki rakibi Paraguay oldu.
Deschamps, Paraguay'ın karakterli bir takım olduğuna dikkat çekerek, "Yetenekli oyuncularımız var, ama dört gün sonra her şeyi yeniden yapmamız gerekecek. Paraguay'ın Güney Amerika DNA'sı var ve bu onları gerçekten birleştiriyor. Acele etmeyelim. Bunun tadını çıkarmak için iki günümüz var, sonra tekrar vites değiştireceğiz." açıklamasını yaptı.
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|ABD
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|Avustralya
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|Paraguay
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|Türkiye
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|1
|Meksika
|3
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|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
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|Güney Kore
|3
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|3
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|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
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|1
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|1
|İsviçre
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|2
|1
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|7
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|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0