Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Ronald Koeman, Hollanda Milli Takımı'ndan istifa etti

Dünya Kupası son 32 turunda Fas'a penaltılarla elenen Hollanda'da teknik direktör Ronald Koeman görevinden istifa etti.

calendar 01 Temmuz 2026 00:24 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 00:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
SPORX AI BAKIŞI
Ronald Koeman, Hollanda Milli Takımı'ndan istifa etti
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Hollanda Milli Takımı'nda Ronald Koeman dönemi resmen sona erdi. Deneyimli teknik adam, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yaşanan erken vedanın ardından görevinden ayrıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

63 yaşındaki Koeman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğü görevimi sonlandırma kararı aldım." ifadelerini kullandı.

"BU ŞEKİLDE BİTMESİ ACI VERİYOR"

Tecrübeli çalıştırıcı, Dünya Kupası'na erken veda ettikleri için büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Oranje'deki dönemimin böyle bitmesi acı veriyor. Hepimiz tarih yazacağımız bir Dünya Kupası hayal ediyorduk. Bu olmadı. Kimse benim kadar hayal kırıklığı yaşamamıştır. Teknik direktör olarak bu sorumluluğu taşırsınız." dedi.

Koeman ayrıca ailesine, oyuncularına, teknik ekibine, Hollanda Futbol Federasyonu'na ve taraftarlara teşekkür ederek, milli takımı çalıştırmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

FAS MAĞLUBİYETİ SONRASI AYRILIK

Hollanda, 2026 Dünya Kupası'nda F Grubu'nu lider tamamladı. Japonya ile 2-2 berabere kalan Portakallar, İsveç'i 5-1 ve Tunus'u 3-1 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi.

Ancak Monterrey'de oynanan son 32 turu mücadelesinde Fas'a penaltı atışları sonucunda elenen Hollanda, turnuvaya veda etti. Yaşanan hayal kırıklığının ardından Ronald Koeman görevinden ayrılma kararı aldı.

İKİNCİ DÖNEMİ DE SONA ERDİ

Ronald Koeman, Hollanda Milli Takımı'ndaki ikinci teknik direktörlük dönemine 1 Ocak 2023'te başlamıştı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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