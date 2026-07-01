Ronald Koeman, Hollanda Milli Takımı'ndan istifa etti
Dünya Kupası son 32 turunda Fas'a penaltılarla elenen Hollanda'da teknik direktör Ronald Koeman görevinden istifa etti.
63 yaşındaki Koeman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğü görevimi sonlandırma kararı aldım." ifadelerini kullandı.
"BU ŞEKİLDE BİTMESİ ACI VERİYOR"
Tecrübeli çalıştırıcı, Dünya Kupası'na erken veda ettikleri için büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Oranje'deki dönemimin böyle bitmesi acı veriyor. Hepimiz tarih yazacağımız bir Dünya Kupası hayal ediyorduk. Bu olmadı. Kimse benim kadar hayal kırıklığı yaşamamıştır. Teknik direktör olarak bu sorumluluğu taşırsınız." dedi.
Koeman ayrıca ailesine, oyuncularına, teknik ekibine, Hollanda Futbol Federasyonu'na ve taraftarlara teşekkür ederek, milli takımı çalıştırmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.
FAS MAĞLUBİYETİ SONRASI AYRILIK
Hollanda, 2026 Dünya Kupası'nda F Grubu'nu lider tamamladı. Japonya ile 2-2 berabere kalan Portakallar, İsveç'i 5-1 ve Tunus'u 3-1 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi.
Ancak Monterrey'de oynanan son 32 turu mücadelesinde Fas'a penaltı atışları sonucunda elenen Hollanda, turnuvaya veda etti. Yaşanan hayal kırıklığının ardından Ronald Koeman görevinden ayrılma kararı aldı.
İKİNCİ DÖNEMİ DE SONA ERDİ
Ronald Koeman, Hollanda Milli Takımı'ndaki ikinci teknik direktörlük dönemine 1 Ocak 2023'te başlamıştı.
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|-8
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|1
|Brezilya
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|1
|6
|7
|2
|Fas
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|3
|3
|7
|3
|İskoçya
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|1
|0
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|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
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|Av.
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|1
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|3
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|10
|4
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|6
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|Fildişi Sahili
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|0
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|2
|6
|3
|Ekvador
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|2
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|4
|Curacao
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|1
|Hollanda
|3
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|4
|6
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|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
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|0
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|2
|12
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|Av.
|P
|1
|Belçika
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|1
|2
|0
|6
|2
|4
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|2
|Mısır
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|1
|2
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|5
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|İran
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|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
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|10
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|İspanya
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|2
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|0
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|7
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|Cape Verde
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|Uruguay
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|-1
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|4
|Suudi Arabistan
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|1
|5
|-4
|2
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|A
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|Av.
|P
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|Fransa
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|3
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|10
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|Norveç
|3
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|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
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|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
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|12
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|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
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|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
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|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
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|0
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|3
|0
|4
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