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Sahne yine Haaland'ın! Norveç son nefeste turladı

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında Norveç, Fildişi sahili'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

calendar 30 Haziran 2026 21:58 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 22:17
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Sahne yine Haaland'ın! Norveç son nefeste turladı
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Mücadelede ilk golü Antonio Nusa kaydetti ve Norveç 1-0 öne geçti.

İlk yarı Norveç'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Fildişi Sahili, 74. dakikada Amad Diallo'nun attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Dakikalar 86'yı gösterdiğinde ise Erling Haaland, Norveç'i bir kez daha öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken mücadeleyi 2-1 kazanan Norveç, adını son 16'ya yazdırdı. Fildişi Sahili ise turnuvaya veda etti.

Norveç, son 16 turunda Japonya'yı eleyen Brezilya ile 5 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.

HAALAND'DAN MÜTHİŞ SERİ

Erling Haaland  kritik galibiyet golüyle son 13 maçta 25 gole ulaştı ve 13 maçın tamamımda gol atmayı başardı. Manchester City'nin yıldızı 2026 Dünya Kupası'nda 5. maçında 3. golünü kaydetti. Haaland'ın Norveç Milli Takımı formasıyla 53 maçta 60 gol gibi inanılmaz bir istatistiği mevcut.

İngiltere'de sezonu 52 maçta 38 gol, 9 asistle tamamlayan 200 milyon euroluk gol makinesi, Norveç'teki rekorunu bir gol daha geliştirdi.

Öte yandan, Dünya Kupası'nda ilk 3 maçının her birinde 2'şer veya daha fazla gol atan ilk oyuncu olma isteği gerçekleşmedi. 1954'te sonra (Sandor Koçiç) bunu hiçbir futbolcu başaramadı.

SÜPER LİG'DEN 3 OYUNCU İLK 11'DE BAŞLADI

Fildişi Sahili'nde Süper Lig'de oynayan 3 futbolcu, Norveç maçına ilk 11'de başladı.

Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, Beşiktaş'tan Emmanuel Agbadou ve Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai, teknik direktör Emerse Fae tarafından sahaya sürüldü.

Galatasaray'dan Wilfried Singo ile Başakşehir'den Christopher Operi ise yedek bekledi.

İKİ EKİP DE GRUBUNU İKİNCİ TAMAMLAMIŞTI

E Grubu'nda mücadele eden Fildişi Sahili, Almanya ile birlikte 6 puana sahip olmasına rağmen ikili averajla grubunu ikinci tamamlamıştı.

İlk maçında Ekvador'a karşı 1-0 galip gelen Fildişi Sahili, ikinci maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu; gruptaki 3. ve son maçında Curaçao'yu 2-0 yenmişti.

Norveç ise I Grubu'nu 6 puanla ikinci tamamlamıştı.

Grup aşamasındaki Irak'a karşı oynadığı ilk maçı 4-1, ikinci maçı Senegal'e karşı 3-2 kazanan Vikingler, 3. ve son maçında grup lideri Fransa'ya 4-1 mağlup olmuştu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dallas Stadı'nda oynanan maç, dengeli başladı. İki takım da savunma güvenliğini ön planda tuttu. 21'inci dakikada Fildişi Sahili etkili geldi. Diomande'nin pasında soldan ceza sahasına giren Konan, rakibinden sıyrılıp çaprazdan sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

28. dakikada Fildişi Sahili bir kez daha sol kanattan geldi. Diomande'nin arka direğe ortaladığı topa hareketlenen Pepe'nin vuruşunda, savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Norveç, 39. dakikada öne geçti. Odegaard'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nusa, 2 savunmacıya rağmen uzak köşeye vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kalecinin uzanamayacağı noktadan filelerle buluştu: 0-1.

42. dakikada Norveç ikinci gole çok yaklaştı. Odegaard'ın sağdan ceza sahasına yaptığı ortada Sörloth, topu kafayla Haaland'a indirdi. Bu futbolcunun kale sahası önünden vuruşunda, savunma son anda topu kornere gönderdi. Kazanılan kornerde Berg, ceza sahası içine ortaladı. Sörloth'un kafa vuruşunda arka direkte topla buluşan Heggem, yakın mesafeden topu yandan dışarı gönderdi.

45+2. dakikada Fildişi Sahili gole yaklaştı. Soldan kazanılan serbest vuruşta Pepe, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Agbadou'nun kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

İlk 45 dakika Norveç'in 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan Fildişi Sahili, 55. dakikada gole çok yaklaştı. Doue'nin ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda Heggem'den dönen top, Pepe'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun kale sahası önü sağ çaprazından şutunda, kaleci Nyland gole izin vermedi.

66. dakikada Norveç, ikinci gole çok yaklaştı. Sağdan kazanılan kornerde ön direğe hareketlenen Sörloth'un kafayla kale sahası önüne gönderdiği topa Heggem kafayı vurdu, Diallo son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkararak tehlikeyi önledi.

74. dakikada Fildişi Sahili beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Diallo, Pepe'yle verkaç yaparak çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, 2 rakibinden sıyrılıp plase bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeye gönderdi: 1-1.

86. dakikada Norveç yeniden öne geçti. Savunmanın arkasına hareketlenen Berg, ceza sahası içine girip kale sahası önündeki Haaland'a ortaladı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı yakın mesafeden filelere yolladı: 1-2.

90+6. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Diallo geçti. Bu futbolcunun uzaktan sert vuruşunda, kaleci Nyland son anda topu kornere gönderdi.

Stat: Dallas

Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno (Venezuela)

Fildişi Sahili: Yahia Fofana, Doue, Kossonou, Agbadou, Konan (Dk. 90+3 Toure), Sangare, Pepe (Dk. 87 Diakite), Kessie, Oulai (Dk. 60 Diallo), Diomande (Dk. 90+3 Guessand), Bonny (Dk. 60 Wahi)

Norveç: Nyland, Pedersen (Dk. 83 Aursnes), Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Berg, Sörloth (Dk. 71 Bobb), Nusa (Dk. 71 Schjelderup), Haaland

Goller: Dk. 39 Nusa, Dk. 86 Haaland (Norveç), Dk. 74 Diallo (Fildişi Sahili)

Sarı kart: Dk. 45+1 Nusa (Norveç)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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