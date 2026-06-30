Sahne yine Haaland'ın! Norveç son nefeste turladı
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında Norveç, Fildişi sahili'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
Mücadelede ilk golü Antonio Nusa kaydetti ve Norveç 1-0 öne geçti.
İlk yarı Norveç'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Fildişi Sahili, 74. dakikada Amad Diallo'nun attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
🔥Antonio Nusa'dan muhteşem bir gol!
🇨🇮Fildişi Sahili 0-1 Norveç🇳🇴 pic.twitter.com/NVBga9Kfl7 https://t.co/7VOSs9a5vV
— Sporx (@sporx) June 30, 2026
Dakikalar 86'yı gösterdiğinde ise Erling Haaland, Norveç'i bir kez daha öne geçirdi.
AMAD DIALLO🔥
Bir bireysel performans ne kadar etkili olabilir? İşte bu kadar... 🤷
🇨🇮Fildişi Sahili 1-1 Norveç🇳🇴pic.twitter.com/tgxlnFOUDH https://t.co/cODPiozKbc
— Sporx (@sporx) June 30, 2026
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken mücadeleyi 2-1 kazanan Norveç, adını son 16'ya yazdırdı. Fildişi Sahili ise turnuvaya veda etti.
🚀Erling Haaland, Norveç'i bir kez daha öne geçiriyor!
🔥Haaland, Norveç formasıyla çıktığı son 13 resmi maçın tamamında gol attı!
🇨🇮Fildişi Sahili 1-2 Norveç🇳🇴 pic.twitter.com/elakEyEIn9 https://t.co/kz14nb62Fy
— Sporx (@sporx) June 30, 2026
Norveç, son 16 turunda Japonya'yı eleyen Brezilya ile 5 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.
HAALAND'DAN MÜTHİŞ SERİ
Erling Haaland kritik galibiyet golüyle son 13 maçta 25 gole ulaştı ve 13 maçın tamamımda gol atmayı başardı. Manchester City'nin yıldızı 2026 Dünya Kupası'nda 5. maçında 3. golünü kaydetti. Haaland'ın Norveç Milli Takımı formasıyla 53 maçta 60 gol gibi inanılmaz bir istatistiği mevcut.
İngiltere'de sezonu 52 maçta 38 gol, 9 asistle tamamlayan 200 milyon euroluk gol makinesi, Norveç'teki rekorunu bir gol daha geliştirdi.
Öte yandan, Dünya Kupası'nda ilk 3 maçının her birinde 2'şer veya daha fazla gol atan ilk oyuncu olma isteği gerçekleşmedi. 1954'te sonra (Sandor Koçiç) bunu hiçbir futbolcu başaramadı.
SÜPER LİG'DEN 3 OYUNCU İLK 11'DE BAŞLADI
Fildişi Sahili'nde Süper Lig'de oynayan 3 futbolcu, Norveç maçına ilk 11'de başladı.
Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, Beşiktaş'tan Emmanuel Agbadou ve Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai, teknik direktör Emerse Fae tarafından sahaya sürüldü.
Galatasaray'dan Wilfried Singo ile Başakşehir'den Christopher Operi ise yedek bekledi.
İKİ EKİP DE GRUBUNU İKİNCİ TAMAMLAMIŞTI
E Grubu'nda mücadele eden Fildişi Sahili, Almanya ile birlikte 6 puana sahip olmasına rağmen ikili averajla grubunu ikinci tamamlamıştı.
İlk maçında Ekvador'a karşı 1-0 galip gelen Fildişi Sahili, ikinci maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu; gruptaki 3. ve son maçında Curaçao'yu 2-0 yenmişti.
Norveç ise I Grubu'nu 6 puanla ikinci tamamlamıştı.
Grup aşamasındaki Irak'a karşı oynadığı ilk maçı 4-1, ikinci maçı Senegal'e karşı 3-2 kazanan Vikingler, 3. ve son maçında grup lideri Fransa'ya 4-1 mağlup olmuştu.
MAÇTAN DAKİKALAR
Dallas Stadı'nda oynanan maç, dengeli başladı. İki takım da savunma güvenliğini ön planda tuttu. 21'inci dakikada Fildişi Sahili etkili geldi. Diomande'nin pasında soldan ceza sahasına giren Konan, rakibinden sıyrılıp çaprazdan sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.
28. dakikada Fildişi Sahili bir kez daha sol kanattan geldi. Diomande'nin arka direğe ortaladığı topa hareketlenen Pepe'nin vuruşunda, savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Norveç, 39. dakikada öne geçti. Odegaard'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nusa, 2 savunmacıya rağmen uzak köşeye vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kalecinin uzanamayacağı noktadan filelerle buluştu: 0-1.
42. dakikada Norveç ikinci gole çok yaklaştı. Odegaard'ın sağdan ceza sahasına yaptığı ortada Sörloth, topu kafayla Haaland'a indirdi. Bu futbolcunun kale sahası önünden vuruşunda, savunma son anda topu kornere gönderdi. Kazanılan kornerde Berg, ceza sahası içine ortaladı. Sörloth'un kafa vuruşunda arka direkte topla buluşan Heggem, yakın mesafeden topu yandan dışarı gönderdi.
45+2. dakikada Fildişi Sahili gole yaklaştı. Soldan kazanılan serbest vuruşta Pepe, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Agbadou'nun kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
İlk 45 dakika Norveç'in 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci yarıya etkili başlayan Fildişi Sahili, 55. dakikada gole çok yaklaştı. Doue'nin ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda Heggem'den dönen top, Pepe'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun kale sahası önü sağ çaprazından şutunda, kaleci Nyland gole izin vermedi.
66. dakikada Norveç, ikinci gole çok yaklaştı. Sağdan kazanılan kornerde ön direğe hareketlenen Sörloth'un kafayla kale sahası önüne gönderdiği topa Heggem kafayı vurdu, Diallo son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkararak tehlikeyi önledi.
74. dakikada Fildişi Sahili beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Diallo, Pepe'yle verkaç yaparak çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, 2 rakibinden sıyrılıp plase bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeye gönderdi: 1-1.
86. dakikada Norveç yeniden öne geçti. Savunmanın arkasına hareketlenen Berg, ceza sahası içine girip kale sahası önündeki Haaland'a ortaladı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı yakın mesafeden filelere yolladı: 1-2.
90+6. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Diallo geçti. Bu futbolcunun uzaktan sert vuruşunda, kaleci Nyland son anda topu kornere gönderdi.
Stat: Dallas
Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno (Venezuela)
Fildişi Sahili: Yahia Fofana, Doue, Kossonou, Agbadou, Konan (Dk. 90+3 Toure), Sangare, Pepe (Dk. 87 Diakite), Kessie, Oulai (Dk. 60 Diallo), Diomande (Dk. 90+3 Guessand), Bonny (Dk. 60 Wahi)
Norveç: Nyland, Pedersen (Dk. 83 Aursnes), Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Berg, Sörloth (Dk. 71 Bobb), Nusa (Dk. 71 Schjelderup), Haaland
Goller: Dk. 39 Nusa, Dk. 86 Haaland (Norveç), Dk. 74 Diallo (Fildişi Sahili)
Sarı kart: Dk. 45+1 Nusa (Norveç)
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|Av.
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