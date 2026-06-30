Sahne yine Haaland'ın! Norveç son nefeste turladı

AMAD DIALLO🔥



Bir bireysel performans ne kadar etkili olabilir? İşte bu kadar... 🤷



🇨🇮Fildişi Sahili 1-1 Norveç🇳🇴pic.twitter.com/tgxlnFOUDH https://t.co/cODPiozKbc



— Sporx (@sporx) June 30, 2026