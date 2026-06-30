Pierre van Hooijdonk: "Artık midem bulanıyor"
Pierre van Hooijdonk ve Ibrahim Afellay, Hollanda'nın Dünya Kupası'ndan elenmesini yorumladı.
Fas karşısında gelen elenmenin ardından Hollanda'da Ronald Koeman'ın tercihleri, penaltı kullanan oyuncuların yaklaşımları ve takımın genel oyun planı Pierre van Hooijdonk ve Ibrahim Afellay tarafından sertçe eleştirildi.
"TOPU KOY, KOŞ VE VUR"
Van Hooijdonk, Koeman'ın futbolculuk dönemindeki penaltı stilinin son derece sade olduğunu vurguladı.
Eski golcü, "Topu koymak, koşmak ve şut çekmek." sözleriyle Koeman'ın yaklaşımını anlattı.
Van Hooijdonk, Hollandalı futbolcuların penaltı atışlarındaki tercihlerini ise çok sert şekilde eleştirdi:
"O milli takım teknik direktörünün şunu söylemesini beklerdim: Çocuklar, penaltı kullanan herkes kaçırabilir. Ama tek bir şekilde; koşu ve normal şut. Bütün o aptalca şeyler, bundan kusacak gibi oluyorum, kusacak gibi."
"YİNE BİLDİK OLAY: BASKI"
Ibrahim Afellay, penaltı atışlarında belirleyici faktörün baskı olduğunu söyledi.
Afellay, "Yine bildik olay: baskı." değerlendirmesini yaptı ve "Bunu çalıştıramazsın." ifadelerini kullandı.
Pierre van Hooijdonk ise bu görüşe kısmen katılmakla birlikte, Ronald Koeman üzerinden dikkat çeken bir yorum yaptı.
Van Hooijdonk, "Baskıyı çalıştıramazsın, ama bir milli takım teknik direktörümüz var, oyunculuk kariyerinde 1423 penaltı kullandı. Ve hepsini attı ve onun hiçbir zaman tuhaf bir şey yaptığını görmedim." dedi.
"PENALTILARA KALMASI BİLE MUCİZE"
Ibrahim Afellay, eleştirilerin yanında Hollanda'nın maç içindeki performansına da dikkat çekti.
Afellay, "Dürüst olalım: Hollanda'nın penaltılara kalması zaten başlı başına bir mucize." dedi.
Pierre van Hooijdonk da bu görüşe katıldı ve Fas'ın maçta çok daha iyi taraf olduğunu söyledi.
Van Hooijdonk, "Fas iki tık daha iyiydi. Maçtan önce bunların iyi fikirler olduğunu düşündük. Ama aslında işlemediğini görüyorsan, başka bir şeyle gelmelisin. Fas iyi bir takım ama Fransa değil. Maça sanki Fransa'ya karşı oynamak zorundaymışsın gibi yaklaştılar." ifadelerini kullandı.
KOEMAN'IN TAKTİĞİNE SERT ELEŞTİRİ
Hollanda'nın Fas karşısında beşli savunmayla sahaya çıkması da stüdyoda masaya yatırıldı. Van Hooijdonk, rakibe göre önlem almanın normal olduğunu ancak Koeman'ın bunu fazla savunmacı uyguladığını savundu. Eski futbolcu, "Uyum sağlayabilirsin. Bunu normal buluyorum." dedi.
Van Hooijdonk, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Yalnız gerçekten beş savunmacıyla oynuyorsun. Bunu daha hücumcu da konumlandırabilirsin, o zaman daha dinamik olur. İki hücumcuyla kanat bek olarak oynayabilirsin. Ama Van de Ven gerçekten bir savunmacı. O zaman bir çizgide beş adam ve hücumda sadece üç adam elde edersin."
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