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Pierre van Hooijdonk: "Artık midem bulanıyor"

Pierre van Hooijdonk ve Ibrahim Afellay, Hollanda'nın Dünya Kupası'ndan elenmesini yorumladı.

calendar 30 Haziran 2026 12:52
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Pierre van Hooijdonk: 'Artık midem bulanıyor'
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2026 Dünya Kupası'nda Fas'a penaltılar sonucunda elenen Hollanda'da eleştiriler dinmiyor. Portakallar'ın hem penaltı performansı hem de Ronald Koeman'ın maç planı sert sözlerle eleştirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ibrahim Afellay ve Pierre van Hooijdonk, Hollanda'nın bir büyük turnuvada daha penaltılara takılmasının ardından özellikle penaltı atan oyuncuların tercihlerini ve uygulamalarını hedef aldı.

Fas karşısında gelen elenmenin ardından Hollanda'da Ronald Koeman'ın tercihleri, penaltı kullanan oyuncuların yaklaşımları ve takımın genel oyun planı Pierre van Hooijdonk ve Ibrahim Afellay tarafından sertçe eleştirildi.

"TOPU KOY, KOŞ VE VUR"

Van Hooijdonk, Koeman'ın futbolculuk dönemindeki penaltı stilinin son derece sade olduğunu vurguladı.

Eski golcü, "Topu koymak, koşmak ve şut çekmek." sözleriyle Koeman'ın yaklaşımını anlattı.

Van Hooijdonk, Hollandalı futbolcuların penaltı atışlarındaki tercihlerini ise çok sert şekilde eleştirdi:

"O milli takım teknik direktörünün şunu söylemesini beklerdim: Çocuklar, penaltı kullanan herkes kaçırabilir. Ama tek bir şekilde; koşu ve normal şut. Bütün o aptalca şeyler, bundan kusacak gibi oluyorum, kusacak gibi."

"YİNE BİLDİK OLAY: BASKI"

Ibrahim Afellay, penaltı atışlarında belirleyici faktörün baskı olduğunu söyledi.

Afellay, "Yine bildik olay: baskı." değerlendirmesini yaptı ve "Bunu çalıştıramazsın." ifadelerini kullandı.

Pierre van Hooijdonk ise bu görüşe kısmen katılmakla birlikte, Ronald Koeman üzerinden dikkat çeken bir yorum yaptı.

Van Hooijdonk, "Baskıyı çalıştıramazsın, ama bir milli takım teknik direktörümüz var, oyunculuk kariyerinde 1423 penaltı kullandı. Ve hepsini attı ve onun hiçbir zaman tuhaf bir şey yaptığını görmedim." dedi.

"PENALTILARA KALMASI BİLE MUCİZE"

Ibrahim Afellay, eleştirilerin yanında Hollanda'nın maç içindeki performansına da dikkat çekti.

Afellay, "Dürüst olalım: Hollanda'nın penaltılara kalması zaten başlı başına bir mucize." dedi.

Pierre van Hooijdonk da bu görüşe katıldı ve Fas'ın maçta çok daha iyi taraf olduğunu söyledi.

Van Hooijdonk, "Fas iki tık daha iyiydi. Maçtan önce bunların iyi fikirler olduğunu düşündük. Ama aslında işlemediğini görüyorsan, başka bir şeyle gelmelisin. Fas iyi bir takım ama Fransa değil. Maça sanki Fransa'ya karşı oynamak zorundaymışsın gibi yaklaştılar." ifadelerini kullandı.

KOEMAN'IN TAKTİĞİNE SERT ELEŞTİRİ

Hollanda'nın Fas karşısında beşli savunmayla sahaya çıkması da stüdyoda masaya yatırıldı. Van Hooijdonk, rakibe göre önlem almanın normal olduğunu ancak Koeman'ın bunu fazla savunmacı uyguladığını savundu. Eski futbolcu, "Uyum sağlayabilirsin. Bunu normal buluyorum." dedi.

Van Hooijdonk, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yalnız gerçekten beş savunmacıyla oynuyorsun. Bunu daha hücumcu da konumlandırabilirsin, o zaman daha dinamik olur. İki hücumcuyla kanat bek olarak oynayabilirsin. Ama Van de Ven gerçekten bir savunmacı. O zaman bir çizgide beş adam ve hücumda sadece üç adam elde edersin."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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