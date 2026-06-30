Manuel Neuer: "Bizde o yumruk yok!"
Almanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na Paraguay'a yenilerek veda etmesinin ardından Manuel Neuer konuştu.
39 yaşındaki kaleci, karşılaşmanın hemen sonrasında MagentaTV'de muhabir Thomas Wagner'in sorularını yanıtladı.
"SOYUNMA ODASINDA HAVA AĞIR"
Maçın ardından soyunma odasına yakın bir noktada konuşan Neuer'in oldukça üzgün olduğu görüldü.
Thomas Wagner, tecrübeli kaleciye, "Manuel, şu anda orada neler olduğunu tahmin edebilir insan. Herhangi biri konuştu mu, yoksa hayal kırıklığı çok mu derin?" sorusunu yöneltti.
Neuer ise sakin ancak üzgün bir şekilde şu cevabı verdi:
"Evet, teknik direktör bize birkaç söz söyledi ama bunun dışında elbette çok sessiz. Herkes elenmeden dolayı hayal kırıklığına uğramış ve üzgün."
"O YUMRUĞA SAHİP DEĞİLDİK"
Manuel Neuer, Paraguay karşısında Almanya'nın maçı kendi lehine çevirecek etkiyi gösteremediğini söyledi.
Tecrübeli kaleci, "Ama bugün maçı lehimize çevirmek için basitçe o yumruğa sahip değildik ve o küçük şans kırıntısına da sahip değildik." ifadelerini kullandı.
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|3
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|3
|İskoçya
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|Haiti
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|6
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|Fildişi Sahili
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|4
|Curacao
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|Hollanda
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|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
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|7
|3
|4
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|İsveç
|3
|1
|1
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|7
|7
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|4
|Tunus
|3
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|12
|-10
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
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|2
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|2
|Mısır
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|İran
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|Yeni Zelanda
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|İspanya
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|Suudi Arabistan
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|Fransa
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|Norveç
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|Irak
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|Arjantin
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|Avusturya
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|Cezayir
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|4
|Ürdün
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|3
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|Portekiz
|3
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|1
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|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
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|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
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|3
|2
|11
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|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
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|5
|5
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|3
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