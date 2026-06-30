Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Zlatan Ibrahimovic: "Böyle Hollanda mı olur!"

Son 32 turunda turnuvaya veda eden Hollanda'da teknik direktör Ronald Koeman'ın tercihleri tartışılırken, Zlatan Ibrahimovic'ten çok sert bir değerlendirme geldi.

calendar 30 Haziran 2026 10:54
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Zlatan Ibrahimovic: 'Böyle Hollanda mı olur!'
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Hollanda, Fas karşısında normal süre ve uzatmalarda istediği sonucu alamazken, penaltı atışları sonrası FIFA 2026 Dünya Kupası'na veda etti. Bu sonuçla Fas adını son 16 turuna yazdırırken, Hollanda'da Koeman'ın geleceği ve turnuva boyunca tercih ettiği oyun planı tartışma konusu oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FOX Sports'ta konuşan İsveçli futbol efsanesi Zlatan Ibrahimovic, Hollanda'nın erken vedasının baş sorumlusu olarak Koeman'ı gösterdi.

2001-2004 yılları arasında Ajax'ta Ronald Koeman yönetiminde forma giyen Ibrahimovic, eski hocasının Fas karşısındaki oyun planını ağır ifadelerle eleştirdi.

"BU YENİLGİNİN SUÇU KOEMAN'A AİT"

Zlatan Ibrahimovic, Hollanda'nın sahadaki görüntüsünü tanımakta zorlandığını söyledi.

Ibrahimovic, maç sonu yaptığı değerlendirmede, "Bu yenilginin suçu Koeman'a ait, çünkü bu Hollanda milli takımını tanıyamıyorum. Hollanda'nın kimliğine uymayan bir oyun tarzıyla maçı kaybetti. Bu beni kızdırıyor." ifadelerini kullandı.

"HOLLANDA'NIN KİMLİĞİ BU DEĞİL"

Hollanda futbolunun tarihsel olarak hücum anlayışıyla özdeşleştiğini belirten Ibrahimovic, Koeman'ın Fas karşısındaki yaklaşımını bu geleneğin dışında gördüğünü dile getirdi.

İsveçli eski yıldız, "Bana her zaman şöyle öğretildi: hücum, hücum, hücum. Bu, Hollanda'nın kimliği değil. Koeman bugün sanki kaybetmemek için oynayan bir İtalyan teknik direktör gibiydi. Oysa Hollanda her zaman kazanmak için oynar. Kaybedeceksen, en azından kendi kimliğinle kaybet ve onu değiştirme..." dedi.

"HİÇ BEĞENMEDİM"

Ibrahimovic, Hollanda'nın oyun içinde rahat görünmediğini ve topa hükmeden, önde oynayan kimliğinden uzak kaldığını savundu.

Zlatan Ibrahimovic, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu, benim alışık olduğum Hollanda değildi. Oynama şekillerinden de kendilerini rahat hissetmedikleri anlaşılıyordu. Top hakimiyeti yoktu, hücum futbolu yoktu... Durum gerçekten çok kötüydü ve bunun tüm sorumluluğu Koeman'a aitti. Hiç beğenmedim, gerçekten hiç beğenmedim."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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