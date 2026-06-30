Zlatan Ibrahimovic: 'Böyle Hollanda mı olur!'

Hollanda, Fas karşısında normal süre ve uzatmalarda istediği sonucu alamazken, penaltı atışları sonrası FIFA 2026 Dünya Kupası'na veda etti. Bu sonuçla Fas adını son 16 turuna yazdırırken, Hollanda'da Koeman'ın geleceği ve turnuva boyunca tercih ettiği oyun planı tartışma konusu oldu.
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FOX Sports'ta konuşan İsveçli futbol efsanesi Zlatan Ibrahimovic, Hollanda'nın erken vedasının baş sorumlusu olarak Koeman'ı gösterdi.
2001-2004 yılları arasında Ajax'ta Ronald Koeman yönetiminde forma giyen Ibrahimovic, eski hocasının Fas karşısındaki oyun planını ağır ifadelerle eleştirdi.
"BU YENİLGİNİN SUÇU KOEMAN'A AİT"
Zlatan Ibrahimovic, Hollanda'nın sahadaki görüntüsünü tanımakta zorlandığını söyledi.
Ibrahimovic, maç sonu yaptığı değerlendirmede, "Bu yenilginin suçu Koeman'a ait, çünkü bu Hollanda milli takımını tanıyamıyorum. Hollanda'nın kimliğine uymayan bir oyun tarzıyla maçı kaybetti. Bu beni kızdırıyor." ifadelerini kullandı.
"HOLLANDA'NIN KİMLİĞİ BU DEĞİL"
Hollanda futbolunun tarihsel olarak hücum anlayışıyla özdeşleştiğini belirten Ibrahimovic, Koeman'ın Fas karşısındaki yaklaşımını bu geleneğin dışında gördüğünü dile getirdi.
İsveçli eski yıldız, "Bana her zaman şöyle öğretildi: hücum, hücum, hücum. Bu, Hollanda'nın kimliği değil. Koeman bugün sanki kaybetmemek için oynayan bir İtalyan teknik direktör gibiydi. Oysa Hollanda her zaman kazanmak için oynar. Kaybedeceksen, en azından kendi kimliğinle kaybet ve onu değiştirme..." dedi.
"HİÇ BEĞENMEDİM"
Ibrahimovic, Hollanda'nın oyun içinde rahat görünmediğini ve topa hükmeden, önde oynayan kimliğinden uzak kaldığını savundu.
Zlatan Ibrahimovic, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Bu, benim alışık olduğum Hollanda değildi. Oynama şekillerinden de kendilerini rahat hissetmedikleri anlaşılıyordu. Top hakimiyeti yoktu, hücum futbolu yoktu... Durum gerçekten çok kötüydü ve bunun tüm sorumluluğu Koeman'a aitti. Hiç beğenmedim, gerçekten hiç beğenmedim."
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