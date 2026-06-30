Wout Weghorst: 'Bu benim son şansımdı'

2026 Dünya Kupası'nda Hollanda, Fas karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Portakallar, son 32 turunda öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve penaltılar sonucunda turnuvaya veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan Wout Weghorst, Cody Gakpo'nun attığı açılış golünde önemli rol oynadı. Ancak tecrübeli santrforun katkısı Hollanda'nın turu geçmesine yetmedi.





Maçın ardından ESPN'e konuşan Weghorst, elenmenin kendisi için çok ağır olduğunu söyledi.





"GOLDEN SONRA BİZİ İTTİLER"





Wout Weghorst, Fas karşısında iki takım arasında büyük fark olmadığını belirtti.





Hollandalı golcü, "Takımlar kalite olarak birbirinden çok da aşağı kalmadı." ifadelerini kullandı.





Weghorst, Hollanda'nın öne geçmesinin ardından skoru koruyabileceğini düşündüğünü söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:





"Golden sonra geriye itildik, belki biraz fazla, ama onu alacağımızı düşündüm ve eve gideceğimiz bir an hiç olmadı."





"BU BENİM SON ŞANSIMDI"





Daha önce EURO 2021, 2022 Dünya Kupası ve EURO 2024'te de Hollanda forması giyen Weghorst, kariyerinin dördüncü büyük turnuvasında yer aldı.





Tecrübeli forvet, Dünya Kupası'nın kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getirdi.



Weghorst, "Bu nihai son hedefti: bizim için, Hollanda için, benim için. Bu benim son şansımdı. Gerçekten çok yazık." dedi.



