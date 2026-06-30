Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Wout Weghorst: "Bu benim son şansımdı"

Wout Weghorst, Hollanda'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda ettiği maçın ardından konuştu.

calendar 30 Haziran 2026 12:36
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Wout Weghorst: 'Bu benim son şansımdı'
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2026 Dünya Kupası'nda Hollanda, Fas karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Portakallar, son 32 turunda öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve penaltılar sonucunda turnuvaya veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan Wout Weghorst, Cody Gakpo'nun attığı açılış golünde önemli rol oynadı. Ancak tecrübeli santrforun katkısı Hollanda'nın turu geçmesine yetmedi.

Maçın ardından ESPN'e konuşan Weghorst, elenmenin kendisi için çok ağır olduğunu söyledi.

"GOLDEN SONRA BİZİ İTTİLER"

Wout Weghorst, Fas karşısında iki takım arasında büyük fark olmadığını belirtti.

Hollandalı golcü, "Takımlar kalite olarak birbirinden çok da aşağı kalmadı." ifadelerini kullandı.

Weghorst, Hollanda'nın öne geçmesinin ardından skoru koruyabileceğini düşündüğünü söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Golden sonra geriye itildik, belki biraz fazla, ama onu alacağımızı düşündüm ve eve gideceğimiz bir an hiç olmadı."

"BU BENİM SON ŞANSIMDI"

Daha önce EURO 2021, 2022 Dünya Kupası ve EURO 2024'te de Hollanda forması giyen Weghorst, kariyerinin dördüncü büyük turnuvasında yer aldı.

Tecrübeli forvet, Dünya Kupası'nın kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Weghorst, "Bu nihai son hedefti: bizim için, Hollanda için, benim için. Bu benim son şansımdı. Gerçekten çok yazık." dedi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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