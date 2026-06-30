Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Koeman: "Umrumda değil, pişman da değilim"

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman, Fas'a elendikleri maç sonrası taktiklerinin arkasında durdu.

calendar 30 Haziran 2026 12:24
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Koeman: 'Umrumda değil, pişman da değilim'
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
2026 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın Fas'a elenmesinin ardından Ronald Koeman'ın maç planı tartışma konusu oldu. Portakallar'ın teknik direktörü, karşılaşmaya beş savunmacıyla başlama kararına yönelik eleştirilere maçın ardından cevap verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NOS'a konuşan Koeman, Fas karşısındaki tercihinden geri adım atmadı ve savunmayı güçlendirme düşüncesinin doğru olduğunu savundu.

Hollanda'da Fas maçı öncesi en dikkat çeken karar, Tijjani Reijnders'ın yerine Nathan Ake'nin tercih edilerek 3'lü savunmayla maça çıkılması oldu. Tecrübeli teknik adam, maç sonunda bu kararın arkasında durdu.

Koeman, "Buna olumlu bakıyorum. Bunun dışında bu konu hakkında konuşmak pek istemiyorum. Kendimizi suçlayacak bir şey yok, oyuncuların ne kadar bitkin olduğu da bunu gösteriyor. Bir hayalimiz vardı." ifadelerini kullandı.

"BAZI ANLARDA ÇOK GERİYE ÇEKİLDİK"

Ronald Koeman, röportajın ilerleyen bölümünde takımının oyunun bazı anlarında fazla geriye yaslandığını kabul etti.

Hollanda Teknik Direktörü, "Elbette daha iyi yapılabilecek şeyler var ve bizim de bazı anlarda çok geriye çekildiğimizi gördüm. Artık rakibe baskı kuramıyorduk, ama savunmamız da iyiydi." dedi.

Koeman, Fas'ın kalitesine de dikkat çekerek, "Böylesine iyi bir takıma karşı hiç fırsat vermemek de mümkün değil, ama bunların hepsi sonradan yapılan değerlendirmeler. Sonradan herkes gerçeği bilir." sözlerini kullandı.

"TÜM HOLLANDA BEŞ DEFANS OYUNCUSU İSTEMİŞTİ"

Koeman, grup aşamasında Hollanda'nın rakiplere fazla pozisyon verdiğini ve bu nedenle savunma yapısında değişikliğe gittiğini söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, eleştiriler karşısında daha sert bir tonla konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

"Buna göz yumup bu şekilde devam edebilirsiniz, ama işleri değiştirmek antrenörün görevidir. Tüm Hollanda beş defans oyuncusu istemişti, beş defans oyuncusuyla oynadık ve yine iyi olmadı. Ama bu beni hiç ilgilendirmiyor. Pişman değilim."

GELECEĞİYLE İLGİLİ SORUYA YANIT

Hollanda'nın Dünya Kupası'na erken vedasının ardından Koeman'ın milli takımdaki geleceği de merak konusu oldu.

Ronald Koeman, bu konudaki soruya ise net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Koeman, "Bu konuda zaten bazı düşüncelerim var, ancak bunları şimdilik paylaşmayacağım." diyerek kararını daha sonra açıklayacağının sinyalini verdi.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Koeman:
Koeman: "Umrumda değil, pişman da değilim"
Manuel Neuer:
Manuel Neuer: "Bizde o yumruk yok!"
Zlatan Ibrahimovic:
Zlatan Ibrahimovic: "Böyle Hollanda mı olur!"
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı
Thierry Henry:
Thierry Henry: "Bu kadar korkulur mu!"
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
Sporx Anasayfasına Dön