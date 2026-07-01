Davinson Sanchez için transfer mesajı

Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı forması ile başarılı bir performans ortaya koyan Davinson Sanchez'in durumu sarı kırmızılıları da mutlu etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalya Serie A'da ligi dördüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Como, Davinson'u istiyordu. Dünya Kupası'nda da ilk üç maçta takımını sırtlayan Davinson'un göstermiş olduğu performans İspanyol ve İngilizlerin de dikkatini çekti.
MENAJERİNDEN MESAJ
Davinson Sanchez'in menajeri, La Liga ve Premier Lig ekiplerinin de turnuva sonrası Galatasaray'ın kapısını çalacaklarını belirtti.
Galatasaray, Davinson Sanchez'in olası transferinden 35 milyon euro bekliyor. Davinson Sanchez'in satışı gerçekleşirse sarı kırmızılılar Liverpool'un yıldızı Van Dijk için harekete geçecek.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansının yanı sıra 2 kez ağları havalandırdı.
MENAJERİNDEN MESAJ
Davinson Sanchez'in menajeri, La Liga ve Premier Lig ekiplerinin de turnuva sonrası Galatasaray'ın kapısını çalacaklarını belirtti.
Galatasaray, Davinson Sanchez'in olası transferinden 35 milyon euro bekliyor. Davinson Sanchez'in satışı gerçekleşirse sarı kırmızılılar Liverpool'un yıldızı Van Dijk için harekete geçecek.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansının yanı sıra 2 kez ağları havalandırdı.