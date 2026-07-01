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Davinson Sanchez için transfer mesajı

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray forması giyen ve Como'nun ilgilendiği Davinson Sanchez, Dünya Kupası performansıyla birlikte İngiliz ve İspanyol ekiplerinin de radarına girdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 08:13
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Davinson Sanchez için transfer mesajı
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Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı forması ile başarılı bir performans ortaya koyan Davinson Sanchez'in durumu sarı kırmızılıları da mutlu etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya Serie A'da ligi dördüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Como, Davinson'u istiyordu. Dünya Kupası'nda da ilk üç maçta takımını sırtlayan Davinson'un göstermiş olduğu performans İspanyol ve İngilizlerin de dikkatini çekti.

MENAJERİNDEN MESAJ

Davinson Sanchez'in menajeri, La Liga ve Premier Lig ekiplerinin de turnuva sonrası Galatasaray'ın kapısını çalacaklarını belirtti.

Galatasaray, Davinson Sanchez'in olası transferinden 35 milyon euro bekliyor. Davinson Sanchez'in satışı gerçekleşirse sarı kırmızılılar Liverpool'un yıldızı Van Dijk için harekete geçecek.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansının yanı sıra 2 kez ağları havalandırdı.  

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