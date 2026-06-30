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Samsunspor'un 61. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Samsunspor taraftarları, kulübün 61. kuruluş yıl dönümünü meşale gösterisiyle kutladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 23:07
Samsunspor'un 61. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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Samsunspor Kulübünün 61. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar, meşale gösterisiyle kutladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Samsun'da 30 Haziran 1965'te kurulan Samsunspor Kulübünün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla meşale gösterisi gerçekleştirildi.

Atakum ilçesindeki Yat Limanı'nda toplanan yüzlerce taraftar, sahil boyunca yan yana dizildi. Samsun'un plaka koduna atıfta bulunan taraftarlar, saat 20.55'te meşalelerini yaktı.

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