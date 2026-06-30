Samsunspor'un 61. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Samsunspor Kulübünün 61. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar, meşale gösterisiyle kutladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Samsun'da 30 Haziran 1965'te kurulan Samsunspor Kulübünün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla meşale gösterisi gerçekleştirildi.
Atakum ilçesindeki Yat Limanı'nda toplanan yüzlerce taraftar, sahil boyunca yan yana dizildi. Samsun'un plaka koduna atıfta bulunan taraftarlar, saat 20.55'te meşalelerini yaktı.
Atakum ilçesindeki Yat Limanı'nda toplanan yüzlerce taraftar, sahil boyunca yan yana dizildi. Samsun'un plaka koduna atıfta bulunan taraftarlar, saat 20.55'te meşalelerini yaktı.