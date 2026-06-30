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Anisimova ve Alex de Minaur, Wimbledon'da turladı

Amanda Anisimova ve Alex de Minaur, Wimbledon'da 2. tura çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 16:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anisimova ve Alex de Minaur, Wimbledon'da turladı
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Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Amanda
Anisimova ve Alex de Minaur ikinci tura adını yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 2. gününde yapılan müsabakalarda tek kadınlarda dünya 6 numarası ABD'li Amanda Anisimova, Kuzey Makedonyalı Lina Gjorcheska'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

Tek erkeklerde dünya 6 numaralı Avustralyalı raketi Alex de Minaur da Arjantinli rakibi Roman Andres Burruchaga'yı 7-6, 6-1 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek üst tura yükseldi.

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