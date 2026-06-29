Fenerbahçe'ye Dünya Kupası'ndan korkutan haber: N'Golo Kante
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, dizindeki sakatlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası son 32 turundaki İsveç maçının kadrosunda yer alamayabilir.
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası son 32 turundaki kritik İsveç maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız çalıştırıcı, pazartesiyi salıya bağlayan gece TSİ 0-0'da oynanacak maçta Fenerbahçeli N'Golo Kante'nin forma giymesinin şüpheli olduğunu söyledi.
Deschamps, yaptığı açıklamada "N'Golo Kante'nin sakatlık problemi nedeniyle İsveç maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz." ifadelerini kullandı.
DİZ SAKATLIĞI YAŞIYOR
L'Equipe gazetesinin aktardığına göre; N'Golo Kante, dizindeki sakatlığı nedeniyle İsveç maçının kadrosunda yer almama ihtimaliyle karşı karşıya. Forvetlerden Marcus Thuram ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Haberde, "2018 dünya şampiyonu diz sorunu yaşıyor ve şimdiye kadar Dünya Kupası'nda bir dakika bile oynamayan üç orta saha oyuncusundan biri; Lucas Hernandez ve Warren Zaire-Emery" ifadesi yer aldı.
Fransa Milli Takımı gruptan 9 puanla lider çıkarken 3 maçta 10 gol attı.
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|6
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|2
|Fas
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|7
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|İskoçya
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|Fildişi Sahili
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|4
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|4
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|2
|Japonya
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|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
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|1
|7
|7
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|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
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|A
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|Av.
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|1
|Belçika
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|Mısır
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|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
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|2
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|10
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|O
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|B
|M
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|Av.
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|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
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|0
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|7
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|Cape Verde
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|3
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|0
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|3
|Uruguay
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|0
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|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
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|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
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|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
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|1
|0
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|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
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|S
|Takımlar
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|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
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|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
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