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Fenerbahçe'ye Dünya Kupası'ndan korkutan haber: N'Golo Kante

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, dizindeki sakatlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası son 32 turundaki İsveç maçının kadrosunda yer alamayabilir.

calendar 29 Haziran 2026 20:26 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2026 21:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Fenerbahçe'ye Dünya Kupası'ndan korkutan haber: N'Golo Kante
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye, Vedat Muriqi'nin sakatlığının ardından bir kötü haber daha geldi...

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası son 32 turundaki kritik İsveç maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız çalıştırıcı, pazartesiyi salıya bağlayan gece TSİ 0-0'da oynanacak maçta Fenerbahçeli N'Golo Kante'nin forma giymesinin şüpheli olduğunu söyledi.

Deschamps, yaptığı açıklamada  "N'Golo Kante'nin sakatlık problemi nedeniyle İsveç maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz." ifadelerini kullandı.

DİZ SAKATLIĞI YAŞIYOR

L'Equipe gazetesinin aktardığına göre; N'Golo Kante, dizindeki sakatlığı nedeniyle İsveç maçının kadrosunda yer almama ihtimaliyle karşı karşıya. Forvetlerden Marcus Thuram ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Haberde, "2018 dünya şampiyonu diz sorunu yaşıyor ve şimdiye kadar Dünya Kupası'nda bir dakika bile oynamayan üç orta saha oyuncusundan biri; Lucas Hernandez ve Warren Zaire-Emery" ifadesi yer aldı.

Fransa Milli Takımı gruptan 9 puanla lider çıkarken 3 maçta 10 gol attı. 


 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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