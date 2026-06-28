Kanada, 90+2'de tur atladı!
Kanada, Güney Afrika'ya karşı 90+2'de bulduğu golle kazanıp adını Son 16 Turu'na yazdırdı.
İlk yarıda savunma güvenliğini önde tutan iki ekip, geliştirdikleri hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. Kanada 44. dakikada ilk yarının en net fırsatını yakaladı. Sağ kanattan kullanılan kornerde altıpas önünde Bombito kafayı vurdu, Güney Afrika savunmasında Modiba topu çizgiden çıkardı. Ardından oluşan karambolde Buchanen yakın mesafeden sert vurdu, bu kez de kaleci Williams gole izin vermedi.
İkinci yarıda da etkili ataklar Kanada'dan geldi. 65. dakikada Oluwaseyi kaleciyle karşı karşıya kaldı, ceza sahası içinden şutunda, kaleciden sekip yükseklik kazanan topa altıpas içinde David vurmak istedi, son anda araya giren Mbokazi topu kornere yolladı.
Kanada maçın son anlarında aradığı golü buldu. 90+2. dakikada Güney Afrika ceza sahası önünde topla buluşan Eustaquio'nun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
Güney Afrika kalecisi Ronwen Williams'ın zaman zaman oyunu yavaşlatma çabaları tribündeki taraftarların ıslıklı protestosuna sebep oldu. Taraftarlar, karşılaşmada verilen su molalarına da tepki gösterdi.
Tarihinin en iyi Dünya Kupası derecesini elde eden Güney Afrika, turnuvaya veda etti.
Adını Son 16 Turu'na yazdıran Kanada, Hollanda - Fas eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
⚽90+2' Eustaquio
Kanada, Güney Afrika'ya karşı 90+2'de bulduğu golle kazanıp adını Son 16 Turu'na yazdırdı.
🗓️Adını Son 16 Turu'na yazdıran Kanada, Hollanda - Fas eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.pic.twitter.com/cyxyfQKza9
— Sporx (@sporx) June 28, 2026
Stat: Los Angeles
Hakemler: Joao Pedro Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)
Güney Afrika: Williams, Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon, Mokoena, Sithole, Appollis, Mofokeng (Dk. 46 Mbatha), Maseko (Dk. 86 Moremi), Makgopa (Dk. 86 Rayners)
Kanada: Crepeau, Johnston, Cornelius, Bombito (Dk. 59 Fougerolles), Laryea, Eustaquio, Millar (Dk. 70 Shaffelburg), Saliba (Dk. 59 Sigur), Jonathan David, Oluwaseyi (Dk. 70 Promise David), Buchanan (Dk. 75 Alphonso Davies)
Gol: Dk. 90+2 Eustaquio (Kanada)
Sarı kartlar: Dk. 54 Saliba, Dk. 67 Sigur (Kanada)
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