Quaresma'dan Portekiz'e sert Dünya Kupası eleştirisi
Ricardo Quaresma, Portekiz Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansını eleştirdi. Eski futbolcu, takımda karakter, neşe, yaratıcılık ve risk alma cesareti eksikliği olduğunu söyledi.
Quaresma, Portekizli oyuncuların sahada risk almaktan çekindiğini söyledi. Eski futbolcu, "Karakter, mutluluk, neşe ve yaratıcılıktan yoksunlar. Oyuncular risk almaktan korkuyorlar." ifadelerini kullandı.
"KARAKTER EKSİKLİĞİ VAR"
Portekiz'in oyununu yeterli bulmadığını belirten Quaresma, takımın alışılmış cesaretinden uzak göründüğünü dile getirdi.
Quaresma, "Neşe eksikliği, mutluluk eksikliği, yaratıcılık eksikliği, her zaman sahip olduğumuz o cesaret eksikliği, istek eksikliği var. Karakter eksikliği var. Maçı canlı izleme fırsatım oldu ve bunu tartıştık. Yorgun ve motivasyonları düşük gibiydiler." dedi.
"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORLAR"
Ricardo Quaresma, Portekiz kadrosunda kalite ve yetenek bulunduğunu ancak bunun sahaya yeterince yansımadığını savundu.
Quaresma, "Dünya futbolunun en önemli turnuvasındalar. Oyuncular bolca kalite ve yeteneğe sahip, ancak neşe, mutluluk, yaratıcılık ve risk alma korkusundan yoksunlar... Oyuncular risk almaktan korkuyor gibi görünüyor." açıklamasını yaptı.
RAKİP HIRVATİSTAN
Portekiz, Dünya Kupası son 32 turunda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
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|Avustralya
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|Türkiye
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|Çekya
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|2
|Kanada
|3
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|Bosna Hersek
|3
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|Katar
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|1
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|Brezilya
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|6
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|2
|Fas
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|2
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|3
|3
|7
|3
|İskoçya
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|3
|4
|Haiti
|3
|0
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|8
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|A
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|1
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|4
|6
|6
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|Fildişi Sahili
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|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
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|4
|Curacao
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|9
|-8
|1
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
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|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
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|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
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|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
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|0
|3
|0
|2
|2
|0
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|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
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|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
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|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0