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Davinson Sanchez'e övgü: "Ronaldo'yu mükemmel savundu"

Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Portekiz karşısında Cristiano Ronaldo'yu etkisiz bırakan Davinson Sanchez'i överken, VAR nedeniyle iptal edilen golü için de esprili bir yorum yaptı.

calendar 28 Haziran 2026 15:53
Haber: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
Davinson Sanchez'e övgü: 'Ronaldo'yu mükemmel savundu'
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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu son maçında Portekiz ile 0-0 berabere kalan Kolombiya'da, maçın ardından teknik direktör Nestor Lorenzo'nun açıklamaları gündem oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'in performansına övgüler yağdırırken, uzatma dakikalarında VAR kararıyla iptal edilen golü için de esprili bir yorum yaptı.

DAVINSON'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Kolombiya'nın son 16 turuna grup lideri olarak yükseldiği mücadelede Davinson Sanchez, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Tecrübeli stoper, 90+1'inci dakikada attığı kafa golüyle takımına galibiyeti getirdiğini düşünse de, pozisyon VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Karşılaşma 0-0 sona ererken Kolombiya, 7 puanla grubunu lider tamamladı.

"PEDİKÜR YAPTIRSIN!"

Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, maçın ardından Davinson Sanchez'in iptal edilen golüyle ilgili yaptığı açıklamada esprili bir ifadeye yer verdi.

Lorenzo, "Bir sonraki maç öncesi pedikür yapmasını öneriyorum." diyerek, milimetrik ofsayt kararına gönderme yaptı.

"RONALDO'YA KARŞI KONSANTRASYONUNU HİÇ KAYBETMEDİ"

Davinson Sanchez'in performansından son derece memnun olduğunu dile getiren Lorenzo, Galatasaraylı savunmacının Cristiano Ronaldo'ya karşı kusursuza yakın bir maç çıkardığını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, "Davinson, Lucumi ve Lerma kusursuza yakın oynadı. Özellikle Davinson'dan Ronaldo'ya karşı bir an bile konsantrasyonunu kaybetmemesini istedim." ifadelerini kullandı.

Lorenzo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü Ronaldo ölümcül derecede etkili ve bitiriciliği çok yüksek bir oyuncu. Artık stoperlerden uzak durmaya çalışıyor. Ama ceza sahasına girdiği anda onu birebir savunmak gerekiyordu. Bunu mükemmel şekilde yaptılar."

RONALDO'YA GEÇİT VERMEDİ

Dünya Kupaları tarihinde 6 farklı turnuvada gol atan ilk futbolcu unvanını elinde bulunduran Cristiano Ronaldo, Kolombiya karşısında etkili olamadı. Davinson Sanchez liderliğindeki Kolombiya savunması, Portekiz'in yıldız futbolcusuna net fırsat vermedi.

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi, hem savunmadaki performansı hem de VAR nedeniyle iptal edilen golüyle karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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