Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Nick Calathes, Dünya Kupası favorisini açıkladı

Fenerbahçe Beko'nun eski basketbolcusu Nick Calathes, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk favorisinin Arjantin olduğunu söyledi.

calendar 28 Haziran 2026 15:18
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
SPORX AI BAKIŞI
Nick Calathes, Dünya Kupası favorisini açıkladı
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NBA ve Fenerbahçe Beko'da forma giyen basketbolcu Nick Calathes, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz-Kolombiya maçını izlemek için geldiği Miami Stadı'nda turnuvayla ilgili tahminlerini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Doğduğu Florida eyaletindeki Miami Stadı'nda Portekiz ile Kolombiya arasında oynanan K Grubu son maçını izleyen Fenerbahçe Beko'nun eski basketbolcusu, turnuvada hakkında AA muhabirine konuştu.

- Şampiyonluk favorisi Arjantin

Eski NBA oyuncusu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'in şampiyonluğa ulaşacağına inandığını söyledi.

Arjantin, son olarak Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olmuştu.

- Messi, Haaland, Dembele

Yunan ekibi PAOK'ta kariyerini sürdüren Calathes, 2026 Dünya Kupası'nda en iyi performans gösteren oyuncular arasında Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, Norveç'in golcüsü Erling Haaland ve Fransız futbolcu Ousmane Dembele'yi gösterdi.

2026 Dünya Kupası'nda Messi'nin 6, Haaland ve Dembele'nin ise 4'er golü bulunuyor.

- Messi, turnuvada "10 gole ulaşır"

Calathes, Messi'nin Dünya Kupası tarihinde tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak turnuva sona erdiğinde de zirvede kalacağını düşündüğünü ifade etti.

Üç grup maçında 6 gol atan Arjantinli 39 yaşındaki yıldız oyuncu hakkında Calathes, Messi'nin turnuvada toplamda 10 gole ulaşacağına inandığını belirtti.

Arjantinli yıldız futbolcu Messi, Almanya'dan Miroslav Klose'ye ait 16 gollük turnuva tarihinin gol rekorunu kırdı ve 19 gole ulaştı.

Arjantinli futbolcu, Cezayir'i 3-0 ve Avusturya'yı 2-0 yendikleri maçlarda atılan 5 golün tamamını kaydederken Ürdün'ü 3-1 mağlup ettikleri maçta ise 1 gol attı.

Nick Calathes, izlemeye geldiği Portekiz-Kolombiya maçında Calathes, giydiği Kolombiya işlemeli tişörtünü göstererek "Hadi kazanalım" dedi ve Kolombiya'yı desteklediğini belirtti. Karşılaşma 0-0 sona erdi ve Kolombiya, 7 puanla grup lideri, Portekiz ise 5 puanla grup ikinci olarak son 32 turuna yükseldi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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