Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Manuel Ugarte'ye büyük şok! Çarpraz bağları koptu iddiası!

Uruguay Milli Takımı'nın yıldızı Manuel Ugarte'nin ön çapraz bağlarının koptuğundan şüpheleniliyor.

calendar 28 Haziran 2026 15:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Manuel Ugarte'ye büyük şok! Çarpraz bağları koptu iddiası!
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
Uruguay Milli Takımı'nın yıldız orta sahası Manuel Ugarte, İspanya karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından büyük bir şok yaşadı. Tecrübeli futbolcunun ön çapraz bağlarının koptuğundan şüpheleniliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Uruguay basınından Ovacion'un haberine göre, 2026 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın kamp yaptığı Playa del Carmen'de cumartesi günü milli takım sağlık ekibiyle birlikte MR'dan geçirilen Ugarte'nin ön çapraz bağlarında yırtık bulunma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.



İSPANYA MAÇINDA SEDYEYLE ÇIKTI

Manchester United forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Uruguay'ın Guadalajara'da İspanya'ya 1-0 mağlup olarak grup aşamasında turnuvaya veda ettiği karşılaşmanın 43. dakikasında sakatlandı.

Pozisyon sırasında ayağı zemine takılan ve dizi ters dönen Ugarte, şiddetli ağrı nedeniyle oyuna devam edemedi ve sedyeyle saha kenarına alındı.



KESİN TEŞHİS BEKLENİYOR

Yoğun ağrı yaşayan Uruguaylı futbolcu, sakatlığın kesinleşmesini bekliyor. Ancak milli takım doktorlarının ilk değerlendirmeleri, tablonun oyuncu adına pek de umut verici olmadığını gösteriyor.

Ugarte'nin pazar günü ailesinden bazı isimlerle birlikte Avrupa'ya gitmesi planlanıyor. Oyuncunun menajeri Jorge Mendes'in tavsiyesi doğrultusunda, İspanya'daki üst düzey bir sağlık merkezinde tedavi sürecine başlaması hedefleniyor. İlk teşhisin doğrulanması halinde rehabilitasyon süreci burada yürütülecek. Uruguay Milli Takımı sağlık ekibi ise futbolcu Playa del Carmen'den ayrılana kadar kendisine eşlik edecek.

TRANSFER PLANLARINI DA ETKİLEYEBİLİR

2026 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın oynadığı üç grup maçında da ilk 11'de görev yapan Manuel Ugarte, kariyerinin kritik dönemlerinden birinde bu talihsiz sakatlığı yaşadı.

Michael Carrick'in Manchester United teknik direktörlüğüne gelmesinin ardından kadro planlamasında düşünülmeyen Uruguaylı orta saha için İngiliz kulübü ayrılık seçeneğini değerlendiriyordu. İspanya ve İtalya'dan çeşitli kulüplerin oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken, ön çapraz bağ sakatlığının doğrulanması halinde transfer ihtimalinin ciddi şekilde zorlaşacağı ifade ediliyor.

Öte yandan Ugarte'nin daha önce Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdiği, kariyerini Avrupa'nın üst düzey liglerinde sürdürmek istediği belirtildi.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Davinson Sanchez
Davinson Sanchez'e övgü: "Ronaldo'yu mükemmel savundu"
Manuel Ugarte
Manuel Ugarte'ye büyük şok! Çarpraz bağları koptu iddiası!
Nick Calathes, Dünya Kupası favorisini açıkladı
Nick Calathes, Dünya Kupası favorisini açıkladı
Nestor Lorenzo:
Nestor Lorenzo: "Oyunculara minnettarım"
Sebastien Desabre:
Sebastien Desabre: "Tüm Kongo halkı adına çok mutluyuz"
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
Sporx Anasayfasına Dön