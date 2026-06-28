Manuel Ugarte'ye büyük şok! Çarpraz bağları koptu iddiası!

Uruguay Milli Takımı'nın yıldız orta sahası Manuel Ugarte, İspanya karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından büyük bir şok yaşadı. Tecrübeli futbolcunun ön çapraz bağlarının koptuğundan şüpheleniliyor.
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Uruguay basınından Ovacion'un haberine göre,2026 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın kamp yaptığı Playa del Carmen'de cumartesi günü milli takım sağlık ekibiyle birlikte MR'dan geçirilen Ugarte'nin ön çapraz bağlarında yırtık bulunma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.
İSPANYA MAÇINDA SEDYEYLE ÇIKTI
Manchester United forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Uruguay'ın Guadalajara'da İspanya'ya 1-0 mağlup olarak grup aşamasında turnuvaya veda ettiği karşılaşmanın 43. dakikasında sakatlandı.
Pozisyon sırasında ayağı zemine takılan ve dizi ters dönen Ugarte, şiddetli ağrı nedeniyle oyuna devam edemedi ve sedyeyle saha kenarına alındı.
KESİN TEŞHİS BEKLENİYOR
Yoğun ağrı yaşayan Uruguaylı futbolcu, sakatlığın kesinleşmesini bekliyor. Ancak milli takım doktorlarının ilk değerlendirmeleri, tablonun oyuncu adına pek de umut verici olmadığını gösteriyor.
Ugarte'nin pazar günü ailesinden bazı isimlerle birlikte Avrupa'ya gitmesi planlanıyor. Oyuncunun menajeri Jorge Mendes'in tavsiyesi doğrultusunda, İspanya'daki üst düzey bir sağlık merkezinde tedavi sürecine başlaması hedefleniyor. İlk teşhisin doğrulanması halinde rehabilitasyon süreci burada yürütülecek. Uruguay Milli Takımı sağlık ekibi ise futbolcu Playa del Carmen'den ayrılana kadar kendisine eşlik edecek.
TRANSFER PLANLARINI DA ETKİLEYEBİLİR
2026 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın oynadığı üç grup maçında da ilk 11'de görev yapan Manuel Ugarte, kariyerinin kritik dönemlerinden birinde bu talihsiz sakatlığı yaşadı.
Michael Carrick'in Manchester United teknik direktörlüğüne gelmesinin ardından kadro planlamasında düşünülmeyen Uruguaylı orta saha için İngiliz kulübü ayrılık seçeneğini değerlendiriyordu. İspanya ve İtalya'dan çeşitli kulüplerin oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken, ön çapraz bağ sakatlığının doğrulanması halinde transfer ihtimalinin ciddi şekilde zorlaşacağı ifade ediliyor.
Öte yandan Ugarte'nin daha önce Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirdiği, kariyerini Avrupa'nın üst düzey liglerinde sürdürmek istediği belirtildi.
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