Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Güney Kore'de erken veda sonrası devlet soruşturması

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkesinin Dünya Kupası'na erken veda etmesi sonrası soruşturma açılmasını istedi.

calendar 28 Haziran 2026 19:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Güney Kore'de erken veda sonrası devlet soruşturması
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2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Güney Kore'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ülkenin devlet başkanı Lee Jae Myung, milli takımın turnuvadan elenmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Lee Jae Myung, Güney Kore'nin gruptan çıkamamasını "anlamakta zorlandığını" belirtirken, sürecin tüm yönleriyle incelenmesi için Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

"BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

Güney Kore, Dünya Kupası grubunda 3 maçta yalnızca 3 puan toplayabildi. Çekya'yı mağlup eden Asya temsilcisi, Meksika ve Güney Afrika karşılaşmalarından ise yenilgiyle ayrıldı.

Grubun en yüksek sıralamaya sahip ekiplerinden biri olmasına rağmen son 16 turuna kalamayan Güney Kore, en iyi üçüncüler arasında da kendisine yer bulamayınca turnuvaya erken veda etti.

Başkan Lee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada alınan sonucun ülkede derin bir hayal kırıklığı yarattığını vurguladı.

"AÇIKÇASI ŞAŞKINIM"

Lee Jae Myung açıklamasında, "Bu beklenmedik sonuç karşısında sadece şaşırmış değilim, açıkçası tamamen hayrete düşmüş durumdayım" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası organizasyonu için kamu kaynaklarının kullanıldığını hatırlatan Lee, milli takımın turnuvadaki performansının ve sürecin tüm detaylarıyla araştırılması gerektiğini belirtti.

Güney Kore Başkanı, "Milli takımın Dünya Kupası'na katılımı için ciddi miktarda kamu kaynağı ve devlet desteği kullanılıyor. Bu nedenle Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı'nın yaşananları ayrıntılı şekilde incelemesini, nedenleri analiz etmesini ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için kapsamlı önlemler hazırlamasını istiyorum" dedi.

FEDERASYONA GÖNDERME

Lee'nin açıklamalarında, Güney Kore Futbol Federasyonu'nun teknik direktör tercihi de dolaylı olarak hedef alındı. Başkan, teknik adam seçiminde "liyakat" ve "yetkinlik" kriterlerinin ön planda tutulup tutulmadığının sorgulanması gerektiğine işaret etti.

Güney Kore'de teknik direktör Hong Myung-bo'nun göreve getirilme süreci daha önce de tartışma konusu olmuştu. Ülkenin spor bakanlığı, federasyonun kendi kurallarına uygun hareket edip etmediğinin incelenmesi gerektiğini savunmuş, görüşme sürecinin sağlıklı yürütülmediği yönünde değerlendirmelerde bulunmuştu.

Güney Kore Futbol Federasyonu ise o dönem herhangi bir usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddetmişti.

HONG İKİNCİ KEZ GÖREVDE

Asya futbolunun efsane isimlerinden biri olarak gösterilen Hong Myung-bo, daha önce 2013 yılında da Güney Kore Milli Takımı'nı çalıştırmıştı. Tecrübeli futbol adamı, 2024 yılında yeniden milli takımın başına geçmişti.

Ancak Dünya Kupası'nda gelen erken veda sonrası Hong'un geleceği ve federasyonun karar alma süreci ülkede en çok tartışılan başlıklar arasına girdi.

Başkan Lee, spor yönetiminde reform adımlarının hızla atılacağını belirterek, "Böyle bir tablonun yeniden yaşanmaması için spor yönetiminde gerekli düzenlemeleri hızlı şekilde hayata geçireceğiz" sözleriyle sürecin takipçisi olacağını duyurdu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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