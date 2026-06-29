Brezilya, 90+6'da Japonya'yı yıktı, tur biletini aldı!

⚽ Kaishu Sano önce topu kaptı, driplingini yaptı, golünü attı! Japonya, Brezilya karşısında öne geçti!



🇧🇷Brezilya 0-1 Japonya🇯🇵 pic.twitter.com/n1vCTqHWfT https://t.co/EOfXi4eu5F



— Sporx (@sporx) June 29, 2026

⚽️29' Kaishu Sano

⚽️56' Casemiro

⚽️90+6' Gabriel Martinelli



🏆2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında Brezilya, Japonya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. pic.twitter.com/bj7cDKsFXS https://t.co/EUXpHNCuvZ



— Sporx (@sporx) June 29, 2026

Japonya ise turnuvaya veda etti.

Öte yandan Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Ederson, Brezilya'da yedek bekledi. Brezilya'nın bir başka yıldızı Neymar da karşılaşmada süre almadı.



RAKİP FİLDİŞİ SAHİLİ YA DA NORVEÇ