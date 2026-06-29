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Brezilya, 90+6'da Japonya'yı yıktı, tur biletini aldı!

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında Brezilya, geriden geldiği maçta Japonya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

calendar 29 Haziran 2026 22:03 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2026 22:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Brezilya, 90+6'da Japonya'yı yıktı, tur biletini aldı!
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında Brezilya ile Japonya kozlarını paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brezilya 2-1 kazandı.

Karşılaşmada ilk golü 29. dakikada Kaishu Sano kaydetti ve Japonya 1-0 öne geçti.

İlk yarı, Japonya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Brezilya'ya beraberliği getiren golü 56. dakikada Casemiro kaydetti.

Brezilya'ya galibiyeti getiren gol ise 90+6. dakikada Gabriel Martinelli'den geldi.

Kalan saniyelerde başka gol sesi çıkmazken son 26 turuna adını yazdıran taraf Brezilya oldu. Japonya ise turnuvaya veda etti.

Öte yandan Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Ederson, Brezilya'da yedek bekledi. Brezilya'nın bir başka yıldızı Neymar da karşılaşmada süre almadı.

RAKİP FİLDİŞİ SAHİLİ YA DA NORVEÇ

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MAÇTAN DAKİKALAR

Houston Stadı'ndaki maça etkili başlayan taraf, Brezilya oldu. Rakip kalede baskı kuran Güney Amerika ekibi, 14. dakikada gole yaklaştı. Paqueta'nın pasında topla buluşan Cunha'nın ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Suzuki son anda uzanıp meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Brezilya, ataklarını sıklaştırdığı sırada kalesinde golü gördü. 29'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Danilo, takımını atağa hızlı çıkarmak isterken Sano araya girerek orta sahada topu kaptı. Bu futbolcu, ceza yayı önüne gelip yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Alisson'un sağından köşeye gitti: 0-1.

İlk yarı, Japonya'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Brezilya, ikinci devreye de etkili başlayan taraf oldu. 52'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Danilo'nun kale sahası önüne yaptığı ortaya Guimaraes uçarak kafayı vurdu, kaleci Suzuki gole izin vermedi. Bu pozisyonun hemen ardından 54. dakikada Brezilya bir kez daha gole yaklaştı. Danilo'nun sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Santos kafayla kale sahası önüne indirdi. Bu noktaya hareketlenen Casemiro'nun kafa vuruşunda, savunma topu çizgiden çıkardı.

56. dakikada skora eşitlik geldi. Vinicius'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gabriel'in kale sahası içine gönderdiği ortaya iyi yükselen Casemiro, çaprazdan kafayla topu filelere yollamayı başardı: 1-1.

58. dakikada Brezilya, bir kez daha etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Vinicius, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda, kaleci Zion Suzuki'nin müdahale ettiği meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Brezilya, 90+6. dakikada bulduğu golle son 16 turuna yükseldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Guimaraes, savunmanın arkasında kendisini unutturan Martinelli'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun kale sahası önünden vuruşunda, direğe de çarpan top filelere gitti: 2-1.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Brezilya, son 16 turuna yükselen ekip oldu.

Stat: Houston

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Guimaraes (Dk. 90+8 Danilo Santos), Casemiro (Dk. 90+3 Fabinho), Paqueta (Dk. 46 Endrick), Rayan, Vinicius, Cunha (Dk. 66 Martinelli)

Japonya: Zion Suzuki, Tomiyasu, Taniguchi, Hiroki Ito, Doan (Dk. 66 Sugawara), Sano, Kamada (Dk. 78 Tanaka), Nakamura (Dk. 66 Junnosuke Suzuki), Junya Ito (Dk. 78 Machino), Maeda (Dk. 90+7 Ogawa), Ueda

Goller: Dk. 29 Sano (Japonya), Dk. 56 Casemiro, Dk. 90+6 Martinelli (Brezilya)

Sarı kartlar: Dk. 12 Sano, Dk. 45 Kamada, Dk. 84 Junnosuke Suzuki (Japonya), Dk. 14 Casemiro, Dk. 49 Danilo (Brezilya)

 

 

 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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