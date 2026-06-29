Brezilya, 90+6'da Japonya'yı yıktı, tur biletini aldı!
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında Brezilya, geriden geldiği maçta Japonya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
Karşılaşmada ilk golü 29. dakikada Kaishu Sano kaydetti ve Japonya 1-0 öne geçti.
İlk yarı, Japonya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Brezilya'ya beraberliği getiren golü 56. dakikada Casemiro kaydetti.
⚽ Kaishu Sano önce topu kaptı, driplingini yaptı, golünü attı! Japonya, Brezilya karşısında öne geçti!
🇧🇷Brezilya 0-1 Japonya🇯🇵 pic.twitter.com/n1vCTqHWfT https://t.co/EOfXi4eu5F
— Sporx (@sporx) June 29, 2026
Brezilya'ya galibiyeti getiren gol ise 90+6. dakikada Gabriel Martinelli'den geldi.
⚽ Brezilya aradığı golü Casemiro ile buldu!
🇧🇷Brezilya 1-1 Japonya🇯🇵 pic.twitter.com/a2ykGBntA0 https://t.co/qan6pAovR5
— Sporx (@sporx) June 29, 2026
Kalan saniyelerde başka gol sesi çıkmazken son 26 turuna adını yazdıran taraf Brezilya oldu. Japonya ise turnuvaya veda etti.
⚽️29' Kaishu Sano
⚽️56' Casemiro
⚽️90+6' Gabriel Martinelli
🏆2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında Brezilya, Japonya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. pic.twitter.com/bj7cDKsFXS https://t.co/EUXpHNCuvZ
— Sporx (@sporx) June 29, 2026
Öte yandan Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Ederson, Brezilya'da yedek bekledi. Brezilya'nın bir başka yıldızı Neymar da karşılaşmada süre almadı.
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MAÇTAN DAKİKALAR
Houston Stadı'ndaki maça etkili başlayan taraf, Brezilya oldu. Rakip kalede baskı kuran Güney Amerika ekibi, 14. dakikada gole yaklaştı. Paqueta'nın pasında topla buluşan Cunha'nın ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Suzuki son anda uzanıp meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Brezilya, ataklarını sıklaştırdığı sırada kalesinde golü gördü. 29'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Danilo, takımını atağa hızlı çıkarmak isterken Sano araya girerek orta sahada topu kaptı. Bu futbolcu, ceza yayı önüne gelip yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Alisson'un sağından köşeye gitti: 0-1.
İlk yarı, Japonya'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Brezilya, ikinci devreye de etkili başlayan taraf oldu. 52'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Danilo'nun kale sahası önüne yaptığı ortaya Guimaraes uçarak kafayı vurdu, kaleci Suzuki gole izin vermedi. Bu pozisyonun hemen ardından 54. dakikada Brezilya bir kez daha gole yaklaştı. Danilo'nun sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Santos kafayla kale sahası önüne indirdi. Bu noktaya hareketlenen Casemiro'nun kafa vuruşunda, savunma topu çizgiden çıkardı.
56. dakikada skora eşitlik geldi. Vinicius'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gabriel'in kale sahası içine gönderdiği ortaya iyi yükselen Casemiro, çaprazdan kafayla topu filelere yollamayı başardı: 1-1.
58. dakikada Brezilya, bir kez daha etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Vinicius, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda, kaleci Zion Suzuki'nin müdahale ettiği meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
Brezilya, 90+6. dakikada bulduğu golle son 16 turuna yükseldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Guimaraes, savunmanın arkasında kendisini unutturan Martinelli'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun kale sahası önünden vuruşunda, direğe de çarpan top filelere gitti: 2-1.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Brezilya, son 16 turuna yükselen ekip oldu.
Stat: Houston
Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)
Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Guimaraes (Dk. 90+8 Danilo Santos), Casemiro (Dk. 90+3 Fabinho), Paqueta (Dk. 46 Endrick), Rayan, Vinicius, Cunha (Dk. 66 Martinelli)
Japonya: Zion Suzuki, Tomiyasu, Taniguchi, Hiroki Ito, Doan (Dk. 66 Sugawara), Sano, Kamada (Dk. 78 Tanaka), Nakamura (Dk. 66 Junnosuke Suzuki), Junya Ito (Dk. 78 Machino), Maeda (Dk. 90+7 Ogawa), Ueda
Goller: Dk. 29 Sano (Japonya), Dk. 56 Casemiro, Dk. 90+6 Martinelli (Brezilya)
Sarı kartlar: Dk. 12 Sano, Dk. 45 Kamada, Dk. 84 Junnosuke Suzuki (Japonya), Dk. 14 Casemiro, Dk. 49 Danilo (Brezilya)
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