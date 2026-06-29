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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Yeşil Burun Adaları'nın peri masalına gölge düşüren dava!

Yeşil Burun Adaları'nın kaptanı Ryan Mendes hakkında Yeni Zelanda'da cinsel saldırı soruşturması başlatıldı.

calendar 29 Haziran 2026 09:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Yeşil Burun Adaları'nın peri masalına gölge düşüren dava!
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2026 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla turnuvanın en dikkat çeken hikayelerinden birine imza atan Yeşil Burun Adaları'nda kaptan Ryan Mendes hakkında ciddi bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilya basınından Globo'da yer alan haberlere göre, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kaptanı Ryan Mendes, takımın Yeni Zelanda'daki kampı sırasında görev yapan bir tercüman tarafından cinsel saldırıyla suçlandı.

YENİ ZELANDA POLİSİ DEVREDE

Globo'nun haberine göre olayın, mart ayında Yeni Zelanda'da düzenlenen FIFA Series organizasyonu sırasında yaşandığı öne sürüldü. Takım için tercüman olarak görevlendirilen Brezilyalı bir kadın, Auckland'daki otelde Mendes'in odasına zorla girdiğini ve kendisine saldırdığını iddia etti.

Yeni Zelanda polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı, oteldeki güvenlik kamerası görüntülerini topladığı ve adli inceleme sonuçlarını beklediği belirtildi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Mendes hakkında resmi suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceğine karar verileceği aktarıldı.

TERCÜMANDAN AĞIR İDDİALAR

Haberde yer alan bilgilere göre, ismi açıklanmayan tercüman, Yeşil Burun Adaları'nın Şili ile oynadığı maçın ardından takımın kaldığı otelde bir odaya çağrıldığını söyledi. Tercüman, burada profesyonel bir görev için bulunmadığını fark etmesi üzerine kendi odasına döndüğünü ifade etti.

Kadının ifadesine göre kısa süre sonra kapısı çalındı ve Mendes'in odaya zorla girdiği öne sürüldü. Tercüman, polis ifadesinde Mendes'in kendisini boğazından tuttuğunu, darbettiğini, ısırdığını ve cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Brezilya basınında, kadının ağız, boyun, bacak ve vücudunun farklı bölgelerindeki yaralanmalara ait fotoğrafları da polise teslim ettiği belirtildi.

YETKİLİLERE ULAŞTIĞINI SÖYLEDİ

Habere göre Brezilyalı tercüman, olayın ardından Yeşil Burun Adaları futbol yetkililerinden en az üç kişiye ulaşmaya çalıştığını ancak dönüş alamadığını ileri sürdü.

Yeni Zelanda basınında olay geçtiğimiz ay gündeme gelmiş, ancak o dönemde futbolcunun ismi açıklanmamıştı. Haberlerde yalnızca iddiaların Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'ndan bir oyuncuya yönelik olduğu belirtilmişti.

MENDES'TEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

36 yaşındaki Ryan Mendes, Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası'nda oynadığı üç karşılaşmada da forma giydi. Takımın turnuvada tarihi bir başarıya imza atarak eleme turlarına yükselmesi, ülke futbolu adına büyük sevinç yaratmıştı.

Ancak kaptan Mendes hakkında ortaya atılan iddialar, bu tarihi başarının gölgesinde gündemin ilk sırasına yerleşti. Tecrübeli futbolcudan şu ana kadar iddialara ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

FIFA'DAN AÇIKLAMA

İddiaların basına yansımasının ardından FIFA'dan da açıklama geldi. Brezilya basınında yer alan bilgilere göre FIFA, Yeni Zelanda makamlarıyla temas halinde olduğunu ve her türlü kötü davranış iddiasını "son derece ciddiye aldığını" bildirdi.

FIFA, buna karşın devam eden süreçle ilgili ayrıntılı yorum yapamayacağını ve herhangi bir soruşturmanın varlığına ilişkin resmi doğrulama paylaşamayacağını belirtti.

Olayla ilgili nihai kararın Yeni Zelanda polisinin yürüteceği soruşturma ve adli incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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