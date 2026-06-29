Fenerbahçe'ye kötü haber: Vedat Muriqi!

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'ndaki kampta devam eden Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi, bugün (Pazartesi) gerçekleştirilen antrenman sırasında adalesinde ağrı hissetti ve sedyeyle sahayı terk etti.
Kosovalı golcünün durumu yapılacak sağlık kontrollerinden sonra belli olacak.
Fenerbahçe'de Anderson Talisca da pazar günü gerçekleşen antrenmanda sakatlık yaşamıştı.
Kosovalı golcünün durumu yapılacak sağlık kontrollerinden sonra belli olacak.
Fenerbahçe'de Anderson Talisca da pazar günü gerçekleşen antrenmanda sakatlık yaşamıştı.