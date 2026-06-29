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Fenerbahçe'ye kötü haber: Vedat Muriqi!

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, antrenman esnasında adalesinde ağrı hissetti ve sedyeyle sahayı terk etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 13:52 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2026 13:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'ye kötü haber: Vedat Muriqi!
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Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'ndaki kampta devam eden Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi, bugün (Pazartesi) gerçekleştirilen antrenman sırasında adalesinde ağrı hissetti ve sedyeyle sahayı terk etti.

Kosovalı golcünün durumu yapılacak sağlık kontrollerinden sonra belli olacak.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca da pazar günü gerçekleşen antrenmanda sakatlık yaşamıştı.

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