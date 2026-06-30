30 Haziran
Fildişi Sahili-Norveç
20:00
01 Temmuz
Fransa-İsveç
00:00
01 Temmuz
Meksika-Ekvador
04:00
30 Haziran
Sturm Graz-LNZ Cherkasy
19:00
30 Haziran
Shamrock -Hibernian
22:00
01 Temmuz
Botafogo SP-CRB
02:00

Samsunspor'dan transfer açıklaması!

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, transferde bir yabancı ve iki yerli oyuncuyla anlaşma aşamasına geldiklerini belirterek, kaleci Bilal Bayazıt'ın pazartesi günü takıma katılmasının beklendiğini söyledi. Çakır, kırmızı-beyazlı ekibin yeni sezondaki hedefinin ise Avrupa kupalarına katılmak olduğunu vurguladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 13:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Samsunspor'dan transfer açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Görüşülen, anlaşma seviyesine gelinen bir yabancı ve iki yerli oyuncu var. Yerli oyunculardan biri olan Bilal Bayazıt'ın pazartesi günü idmanlarda olması bekleniyor. Diğerleriyle görüşmeler devam ediyor" dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Samsunspor'un 61'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Onur Anıtı'nda düzenlenen çelenk bırakma töreninde transfer ve takımın gündemi hakkında konuşan Basın Sözcüsü Suat Çakır, en iyi şekilde çalışmaların sürdüğünü belirterek ilerleyen günlerde resmi açıklamaların yapılacağını belirtti.

Kırmızı-beyazlı takımın kamp süreci ile en iyi şekilde çalışmaların yapılacağını söyleyen Suat Çakır, "Transfer dönemi biliyorsunuz, 22 Haziran'dan sonra başladı. Bizim de görüştüğümüz oyuncular var. Transfer komitesi başkanımız bununla ilgili görüşmeleri yürütüyor. Şu an 6 Temmuz'da toplanıp 20 Temmuz'a kadar Samsun'da kamp yapacağız. Daha sonra Hollanda'ya gideceğiz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ KESİNLİKLE AVRUPA KUPALARI"

Avrupa kupaları için takımı en iyi şekilde hazır hale getireceklerini belirten Çakır, "Görüşülen, anlaşma seviyesine gelinen bir yabancı ve iki yerli oyuncu var. Yerli oyunculardan biri olan Bilal Bayazıt'ın pazartesi günü idmanlarda olması bekleniyor. Bize gelen raporlar bu yönde. Diğerleriyle görüşmeler devam ediyor. Herhalde kampa kadar 1-2 transfer tamamlanır. Yabancı oyuncuyla da önemli ölçüde anlaşma sağlandı ve ciddi yol alındı. Kulübüyle ilgili görüşmeler sürüyor, onları da kulübümüz yürütüyor. Türkiye'de de şu an çok fazla transfer yapılmıyor. Daha zaman var çünkü. Ligler 15 Ağustos'ta başlayacak. O tarihe kadar yaklaşık 2 ay var. Transferler yapılacaktır. İhtiyaç duyulan bölgelere mutlaka transfer yapılacak. Şu an sezon sonunda ayrılan 4 oyuncu dışında takımdan giden oyuncumuz yok. Onların yerine Muja yeniden takımımıza geldi. Kiralıkta olan Mustafa Tan da döndü. Onlarla idmanlara başlayacağız. Pazartesi günü Bilal Bayazıt'da katılacak. Samsunspor Avrupa kupaları için mücadele edecek. Avrupa'ya gitmek için ligde ilk 4-5 içerisinde olmak ya da kupa almak gerekiyor. Bizim hedefimiz Avrupa kupaları olacak. Bu kesin" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.