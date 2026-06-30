Galatasaray'da Icardi ve Lemina için tek şart

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Mario Lemina'nın sözleşmeleri bugün (30 Haziran 2026) itibariyle resmen sona erdi. İki futbolcuyla yeni sözleşme yapılıp yapılmayacağı merakla beklenirken yönetim kanadında yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Okan Buruk'un da geçtiğimiz günlerde dile getirdiği gibi, sözleşmeleri sona eren Mauro Icardi ve Mario Lemina'nın "Evet" demeleri halinde, Galatasaray'da 10 yabancı sayısı tamamlanmış oluyor. Sarı-kırmızılı kulübün hedefi kadrosunu Şampiyonlar Ligi seviyesinde en az 3-4 yıldızla takviye edebilmek.
TFF'NİN KARARI BEKLENİYOR
Bunun için de TFF'nin 10+4 olan yabancı sınırında değişiklik yapması isteniyor. Kulislerden gelen son bilgiler, her ne kadar bu konuda sert bir çıkış yapmış olsa da, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geri adım atacağı yönünde. Beklenen ise 12+2 veya 12+4 gibi formüller. Eğer Galatasaray'ın istediği bu seçeneklerden biri önümüzdeki günlerde gerçekleşirse, sarı-kırmızılıların ilk olarak Lemina ve Icardi ile sözleşme yenilemesi bekleniyor.
Ardından kalan 2 kontenjan için son günlerde hazırlıkları yapılan yabancı yıldızlar konusunda resmi adımlar atılacak. İlerleyen dönemde ise hem genç oyuncu kontenjanı için hem de talibi olan yabancıların satışıyla açılacak boşluk için transferler yapılması gündemde.
LEMINA BEKLETİLİYOR
ICARDI KARARI VERİLECEK
Yabancı sınırının güncellenmesini isteyen Galatasaray, Lemina'nın kontratını bekletiyor. Icardi'ye teklif yapan sarı-kırmızılılar, çıkacak yabancı kararına göre son kararını verecek.
TFF'NİN KARARI BEKLENİYOR
Bunun için de TFF'nin 10+4 olan yabancı sınırında değişiklik yapması isteniyor. Kulislerden gelen son bilgiler, her ne kadar bu konuda sert bir çıkış yapmış olsa da, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geri adım atacağı yönünde. Beklenen ise 12+2 veya 12+4 gibi formüller. Eğer Galatasaray'ın istediği bu seçeneklerden biri önümüzdeki günlerde gerçekleşirse, sarı-kırmızılıların ilk olarak Lemina ve Icardi ile sözleşme yenilemesi bekleniyor.
Ardından kalan 2 kontenjan için son günlerde hazırlıkları yapılan yabancı yıldızlar konusunda resmi adımlar atılacak. İlerleyen dönemde ise hem genç oyuncu kontenjanı için hem de talibi olan yabancıların satışıyla açılacak boşluk için transferler yapılması gündemde.
LEMINA BEKLETİLİYOR
ICARDI KARARI VERİLECEK
Yabancı sınırının güncellenmesini isteyen Galatasaray, Lemina'nın kontratını bekletiyor. Icardi'ye teklif yapan sarı-kırmızılılar, çıkacak yabancı kararına göre son kararını verecek.