İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'Sakın Ha' açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sözcü'de yayımlanan röportajda Erman Toroğlunun gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Röportajda en dikkat çeken bölümlerden biri ise uzun süredir merak edilen "Sakın Ha" ifadesiyle ilgili yaşanan diyalog oldu.
"BU 'SAKIN HA' NE?"
Erman Toroğlu, konuyla ilgili olarak, "İşin en sonuna geldim. Bu 'Sakın Ha' ne? Önce sanık oldum, sonra tanık, sonra da beraat ettim." ifadelerini kullandı.
"ERMAN HOCAM OLAY BU"
Bunun üzerine İbrahim Hacıosmanoğlu, "Erman Hocam olay bu." diyerek yaşanan süreci kendisine anlattı.
"ZAMANI GELİNCE BEN AÇIKLAYACAĞIM"
Toroğlu, Hacıosmanoğlu'nun anlattıklarının ardından, "Peki bunu yazayım mı?" diye sorduğunu aktarırken, TFF Başkanı'nın ise, "Rica ediyorum yazma! Zamanı gelince ben açıklayacağım." yanıtını verdiğini söyledi.
"BU 'SAKIN HA' NE?"
Erman Toroğlu, konuyla ilgili olarak, "İşin en sonuna geldim. Bu 'Sakın Ha' ne? Önce sanık oldum, sonra tanık, sonra da beraat ettim." ifadelerini kullandı.
"ERMAN HOCAM OLAY BU"
Bunun üzerine İbrahim Hacıosmanoğlu, "Erman Hocam olay bu." diyerek yaşanan süreci kendisine anlattı.
"ZAMANI GELİNCE BEN AÇIKLAYACAĞIM"
Toroğlu, Hacıosmanoğlu'nun anlattıklarının ardından, "Peki bunu yazayım mı?" diye sorduğunu aktarırken, TFF Başkanı'nın ise, "Rica ediyorum yazma! Zamanı gelince ben açıklayacağım." yanıtını verdiğini söyledi.