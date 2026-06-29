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Dusan Vlahovic için Juventus'tan resmi karar

Beşiktaş ile anılan Dusan Vlahovic'in, Juventus'un gelecek sezon planlamasında yer almadığı resmen açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 21:00 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2026 21:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Dusan Vlahovic için Juventus'tan resmi karar
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Adı Beşiktaş ile anılan Dusan Vlahovic ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sırp golcünün Juventus dönemi resmen sona erdi. İtalyan devi, yıldız futbolcu ile yola devam etmeyeceklerini resmen açıkladı.

Fabrizio Romano'ya konuşan Giovanni Carnevali, "Dusan Vlahovic önemli bir oyuncu ama planlarımız arasında yer almıyor." diyerek kulüpte alınan kararı duyurdu.

JUVENTUS'TA NE YAPTI?

2021-22 sezonunun devre arasında Fiorentina'dan 85 milyon euro karşılığında transfer edilen Dusan Vlahovic, Juventus'ta 168 maçta 68 gol atarken 16 asist yaptı.

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