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Bursaspor açıkladı: Kerem Matışlı kararı!

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, genç kaleci Kerem Matışlı'ya bazı tekliflerin geldiğini açıkladı. Çelik, uygun teklif gelmesi halinde her oyuncunun satılabileceğini belirtirken, Matışlı'nın bu sezon takımın birinci kalecisi olacağını söyledi.

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calendar 29 Haziran 2026 12:23
Bursaspor açıkladı: Kerem Matışlı kararı!
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Bursaspor'da genç kaleci Kerem Matışlı'nın geleceğiyle ilgili Başkan Enes Çelik'ten açıklama geldi. Bursaspor YouTube kanalındaki canlı yayında konuşan Çelik, Matışlı'ya bazı tekliflerin geldiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KEREM MATIŞLI'YA TEKLİF GELDİ

Enes Çelik, Kerem Matışlı için gelen teklifleri değerlendirdiklerini belirtti. Başkan Çelik, oyuncuların uygun şartlar oluşması halinde satılabileceğini ifade etti.

Çelik, "Kerem'le ilgili bazı teklifler geldi. Her şey satılır. Bir sene sonra 15-20 bekliyorsanız şu an sizi tatmin eden teklif gelirse neden satılmasın? Biz de her oyuncuyu satarız? Mesela seneye almayı düşündüğümüz oyunculara şimdiden teklif yapabiliyoruz. Kerem'in Avrupa hedefi var. Bu sene de birinci kalecimiz olacak. Anıl'la sözleşmeyi yeniledik. Bir kaleci daha alacağız, sağ bekle birlikte. Bolu kampına kadar iki yerli oyuncuyla daha anlaşacağız" dedi.

ANIL ATAĞ İLE SÖZLEŞME YENİLENDİ

Başkan Enes Çelik, deneyimli kaleci Anıl Atağ ile sözleşme yenilediklerini de açıkladı. Çelik, buna ek olarak bir yerli kaleciyle daha anlaşmak üzere olduklarını kaydetti.

Bursaspor'un kaleci takviyesinin yanı sıra sağ bek transferi için de çalışma yürüttüğü belirtildi. Başkan Çelik, Bolu kampına kadar iki yerli oyuncuyla daha anlaşacaklarını ifade etti.

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