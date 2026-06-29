Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım için teklif hazırlığı

Forvet hattında mutlaka yerli takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da 2 aday var; Deniz Gül ve Bertuğ Yıldırım. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İki futbolcu konusunda da kulüpleriyle görüşmelerde bulunulmuş ancak mesafe alınamamıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, yakın zamanda Başakşehir ile tekrar masaya oturacak ve Bertuğ Yıldırım'ı isteyecek.
Takasta Kazımcan Karataş'ın yanı sıra 4-5 milyon euro civarında bir rakam teklif edilecek.
Başakşehir'de geride kalan sezonda 22 maçta süre bulan 23 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
Takasta Kazımcan Karataş'ın yanı sıra 4-5 milyon euro civarında bir rakam teklif edilecek.
Başakşehir'de geride kalan sezonda 22 maçta süre bulan 23 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.