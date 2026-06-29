Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım için teklif hazırlığı

Galatasaray, Bertuğ Yıldırım transferi için bir kez daha Başakşehir'in kapısını çalacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 09:12
Haber: Fanatik
Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım için teklif hazırlığı
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Forvet hattında mutlaka yerli takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da 2 aday var; Deniz Gül ve Bertuğ Yıldırım. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İki futbolcu konusunda da kulüpleriyle görüşmelerde bulunulmuş ancak mesafe alınamamıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, yakın zamanda Başakşehir ile tekrar masaya oturacak ve Bertuğ Yıldırım'ı isteyecek.

Takasta Kazımcan Karataş'ın yanı sıra 4-5 milyon euro civarında bir rakam teklif edilecek.

Başakşehir'de geride kalan sezonda 22 maçta süre bulan 23 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

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