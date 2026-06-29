29 Haziran
Brezilya-Japonya
20:00
29 Haziran
Almanya-Paraguay
23:30
30 Haziran
Hollanda-Fas
04:00
29 Haziran
OB-Kolding
16:00
29 Haziran
RKDSV-Willem
20:00

Kocaelispor'da ayrılık: Mesut Can Tunalı

Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 13:27
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor'da ayrılık: Mesut Can Tunalı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı ile yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mesut Can Tunalı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Formamız altında 2 şampiyonluk yaşayan futbolcumuz Mesut Can Tunalı'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Mesut." ifadelerine yer verildi.

Tunalı, 2025-2026 sezonunu Serikspor'da kiralık olarak geçirmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.