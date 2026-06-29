Kocaelispor'da ayrılık: Mesut Can Tunalı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı ile yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mesut Can Tunalı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Formamız altında 2 şampiyonluk yaşayan futbolcumuz Mesut Can Tunalı'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Mesut." ifadelerine yer verildi.
Tunalı, 2025-2026 sezonunu Serikspor'da kiralık olarak geçirmişti.
Tunalı, 2025-2026 sezonunu Serikspor'da kiralık olarak geçirmişti.