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Lazio'dan Mauro Icardi'ye teklif

Lazio, Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'ye senelik 3 milyon euro'luk teklif yapmayı düşünüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 14:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Lazio'dan Mauro Icardi'ye teklif
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Galatasaray ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin geleceği ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arjantinli golcü için son dönemde gündeme gelen Lazio, Icardi'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Icardi için bonservis ödemeyecek Lazio, 33 yaşındaki golcü futbolcuya maaş bütçesinin çok üzerinde olan 3 milyon euro'luk bir teklif yapmayı planlıyor.

Icardi ile ilgilenen Lazio, listesindeki diğer golcü adayları için de çalışmalarına devam ediyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da dört sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı. 

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