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Max Verstappen bu sezon ilk kez kazandı!

Malezya'da koşulan Formula 1 Bahreyn GP'de kazanan Max Verstappen oldu. Hollandalı pilot, bu sezon ilk kez yarış zaferi sevinci yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 13:19 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2026 13:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Max Verstappen bu sezon ilk kez kazandı!
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı olan ve güvenlik nedeniyle Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix'sinde kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ABD/İsrail-İran savaşının bölge ülkelerini de etkilemesinin ardından oluşan güvenlik endişeleri nedeniyle Bahreyn'den Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix'si 5,5 kilometre uzunluğundaki Uluslararası Sepang Pisti'nde 56 tur üzerinden düzenlendi.

Yoğun yağış nedeniyle başlangıcı ertelenen yarışı Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

4 kez dünya şampiyonluğu bulunan Hollandalı pilot, bu sezon ilk kez yarış kazanma sevinci yaşadı.

Mercedes pilotu Kimi Antonelli ikinci sırada yer aldı. Antonelli, en yakın takipçisi olan takım arkadaşı George Russell ile arasındaki farkı 84 puana yükseltti ve şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attı.

Yarış temposu çok iyi olan ancak pit duvarının hatalı stratejilerinin bedelini ödeyen Lewis Hamilton yine de 3'üncü olup podyuma yükseldi.

Ferrari'den Charles Leclerc 4'üncü, Red Bull'dan Isack Hadjar 5'inci oldu.

McLaren'den Piastri 6'ıncı, Racing Bulls'tan Liam Lawson 7'inci, Aston Martin'den Fernando Alonso 8'inci, McLaren'den Lando Norris 9'uncu, Audi'den Nico Hülkenberg 10'uncu oldu.

Mercedes AMG pilotu George Russell, güvenlik aracı arkasında otomobilinde yaşanan problem nedeniyle 50. turda 3'üncü sıradayken yarış dışı kaldı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 320

2. George Russell (Büyük Britanya): 236

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 214

4. Charles Leclerc (Monako): 191

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 188

- Takımlar

1. Mercedes: 556

2. Ferrari: 405

3. McLaren: 316

4. Red Bull: 298

5. Racing Bulls: 90

 

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